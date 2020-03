L’entrée du groupe Brasseries Internationales Holding Ltd (BIH) dans le capital de NCA Rouiba, un des fleurons de l’agro-industrie en Algérie, s’accélère. L’accord signé entre les deux parties, le 30 décembre 2019, présenté comme une opération de « redressement » de l’entreprise au plan économique et financier, connaît ainsi une de ses dernières étapes, sinon la dernière, avant l’arrivée de BIH dans l’actionnariat de la PME algérienne en tant qu’opérateur majeur. Il a été marqué, jeudi 19 mars, par le dépôt par NCA Rouiba d’un projet d’offre publique de retrait auprès de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob)

La procédure de retrait vise le rachat des titres détenus par le public, qui devrait être suivi d’une radiation de la cotation en Bourse d’Alger. Elle a été officiellement annoncée hier par la Cosob, le gendarme de la Bourse, qui a aussitôt suspendu les cotations sur les actions de NCA Rouiba. « Cette suspension s’étend durant toute la période d’instruction du dossier par les services techniques de la Cosob et la déclaration de la recevabilité du projet de l’offre par la commission », a précisé la Cosob dans un communiqué daté du 22 mars. Publié sur son site web, il informe que, agissant dans le cadre de sa mission de préservation des intérêts des investisseurs en Bourse, « les négociations sur le titre NCA Rouiba sont suspendues à compter du dimanche

22 mars 2020 ». Cette suspension « s’étend durant toute la période d’instruction du dossier par les services techniques de la Cosob et la déclaration de la recevabilité du projet de l’offre par la Commission », précise la même source.

L’accord du 30 décembre 2019, précise un communiqué de l’entreprise, le 16 janvier 2020 a été conclu entre NCA Rouiba, représentée par Slim Othmani, président du Conseil d’administration, et la société Brasseries Internationales Holding Ltd (BIH), représentée par Gilles Martignac, et des actionnaires importants de NCA Rouiba, Thouraya Othmani, Slim Othmani, Youssef Salah Othmani et Mohamed Athmani. Les quatre détiennent ensemble 44,04% du capital et des droits de vote de NCA Rouiba, est-il rappelé dans le communiqué de la société, jeudi 19 mars. Le document indique que l’accord entre NCA et HBI « a pour objet notamment de sécuriser un apport de fonds propres de la part du groupe BIH par Rouiba et faire face aux difficultés financières actuelles de NCA Rouiba ». Un financement d’urgence en faveur de NCA Rouiba a été mis en place, avec le soutien du groupe BIH, pour un montant de 945 millions de dinars avec « la désignation de Lotfi Kadaoui (actuellement dirigeant au sein du groupe BIH) en qualité de directeur général de NCA Rouiba », en remplacement de Slim Othmani. Ce financement d’urgence serait » ultérieurement complété par une augmentation de capital de NCA Rouiba d’un montant significatif réservée à BIH, et aux termes de laquelle BIH deviendrait le nouvel actionnaire majoritaire de long terme de NCA Rouiba ».

Articles similaires