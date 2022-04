Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra entamera ce 04 avril une visite à Moscou, en compagnie des ministres des Affaires étrangères du Groupe de contact arabe, en vue de lancer des concertations avec la partie russe autour du conflit en Ukraine, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

“Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra entame lundi une visite à Moscou, en compagnie des ministres des Affaires étrangères de la Jordanie, du Soudan, de l’Irak et de l’Egypte, en sus du Secrétaire général de la Ligue arabe, afin de lancer des concertations avec la partie russe autour du conflit en Ukraine. Cette visite sera suivie d’une visite à Varsovie (Pologne) pour rencontrer la partie ukrainienne”, lit-on dans le communiqué.

A cette occasion, ajoute la même source, “les ministres arabes prendront connaissance des positions et des préoccupations des deux parties, à la lumière des derniers développements sécuritaires et politiques de la crise ukrainienne, et évoqueront les voies et moyens de la contribution du groupe de contact arabe aux efforts d’apaisement, dans le but de rapprocher les vues afin de trouver une solution politique rapide qui repose sur les principes du droit international et la Charte des Nations Unies et prend en compte les préoccupations de toutes les parties”.

Cette tournée s’inscrit dans le cadre du programme d’action du Groupe de contact arabe au niveau ministériel, dont la création a été approuvée par le Conseil des ministres de la Ligue arabe lors de sa 157e session, tenue le 9 mars dernier au Caire, pour suivre et mener les concertations et les contacts nécessaires avec les parties concernées par la question ukrainienne, afin de contribuer à trouver une solution diplomatique à la crise.