Un total de 1727 ressortissants algériens ont traversé les frontières ukrainiennes vers la Pologne, ce qui représente l’ensemble des membres de la communauté algérienne inscrits auprès des services consulaires de l’ambassade d’Algérie à Kiev, a indiqué samedi le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger. « Poursuivant le suivi de la situation des membres de la communauté nationale en Ukraine et dans les pays voisins, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger porte à la connaissance de l’opinion publique que le nombre d’Algériens qui ont traversé les frontières ukrainiennes vers la Pologne a atteint 1727 ressortissants au 17 mars 2022, ce qui représente l’ensemble des membres de la communauté inscrits auprès des services consulaires de l’ambassade d’Algérie à Kiev », a précisé un communiqué du ministère. En sus de la première opération de rapatriement organisée le 3 mars dernier, le ministère a affirmé que « les autorités algériennes sont attachées à garantir la sécurité des membres de la communauté, les ambassades de l’Algérie en Pologne, en Roumanie et en Hongrie ayant mobilisé tous leurs moyens pour une prise en charge optimale des ressortissants algériens qui ont pris contact avec leurs services ». Concernant le défunt Talbi Mohammed Abdel Monaim, le ministère des Affaires étrangères a expliqué que « la conjoncture exceptionnelle et délicate dans la ville de Kharkiv empêche le rapatriement de la dépouille du défunt », assurant de la prise en charge de ce cas lorsque les conditions s’y prêtent.

