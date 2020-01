Hazab Ben Chahra est le nouveau secrétaire général de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA). Elu pour un mandat de cinq ans à l’issue d’un vote à main levée, lors du 6e congrès de cette organisation, qui s’est tenu jeudi à Alger, il se fixe comme objectif de sortir l’UGCCA de la léthargie dans laquelle elle s’est retrouvée plongée depuis la disparition, en décembre 2018, de son ancien secrétaire général, Salah Souilah.

Dans cette perspective, Hazab Ben Chahra, qui assurait jusque-là l’intérim à l’UGCAA comme coordinateur général et porte-parole de l’Union, a annoncé aux nombreux congressistes qu’il s’engageait à « redonner à son organisation la place qui lui sied, comme partenaire et acteur de la relance économique ». Pour ce faire, « il sera procédé à une restructuration profonde des bases de l’organisation, à savoir les bureaux et les fédérations », a-t-il lancé. Une affirmation suivie par un tonnerre d’applaudissements, selon des congressistes approchés par Reporters. Cette mesure va enfin permettre d’élire de nouveaux membres de bureau plus actifs et non comme cela a été souvent le cas « de se servir du titre de membre de bureau à des fins personnelles », ont lâché nos interlocuteurs. Ce que d’ailleurs ont souligné certains d’entre eux lors de la réunion de congressistes chargés d’élaborer la liste de noms auxquels sera confié le pilotage de la mise en place des nouveaux bureaux de l’UGCAA. Du côté des fédérations, les représentants ont tenu à mettre à profit le congrès pour dire que l’UGCAA ne leur accorde pas le soutien qu’ils attendent d’elle. Et donc, ils espèrent que le nouveau secrétaire général va prendre en charge les doléances des coopérations professionnelles. Interrogé par Reporters, en marge des travaux sur la problématique du marché informel, dont les commerçants n’ont cessé de se plaindre, le nouveau secrétaire général de l’UGCAA a indiqué qu’il œuvrera à l’éradication du commerce informel afin de redynamiser l’activité commerciale.

Notons que le ministre du Commerce, Kamel Rezig, présent à l’ouverture du congrès, a relevé dans une brève allocution l’importance de l’activité des commerçants, considérés comme « piliers » de la nouvelle politique de son département, basée sur l’inclusion et la coopération pour l’amélioration des conditions de l’exercice de l’activité commerciale et des professionnels. Et de faire savoir enfin qu’« il est prêt à engager des discussions avec les représentants de l’UGCAA pour prendre en charge les préoccupations des commerçants et des artisans ».

Notons enfin que le bilan financier et moral a été présenté aux congressistes. Un bilan qualifié de positif.

Le président de l’Association de protection et orientation du consommateur et son environnement (Apoce) Mohamed Zebdi, invité à prendre la parole lors du congrès de l’UGCA, a souhaité que la relation consommateur-commerçant repose sur un intérêt mutuel « celui où chacune des parties trouve son compte et non pas de se regarder en chiens de faïence ». Comme il a suggéré à ce que les commerçants prennent en compte le pouvoir d’achat des consommateurs « en nette régression ces dernières années », a-t-il rappelé. Un message à l’adresse des commerçants pour réduire autant que possible leur marge bénéficiaire.



Utilisation de sacs en papier dans les boulangeries

Selon le nouveau secrétaire général de l’UGCAA, l’initiative ne peut être que soutenue par l’organisation car elle a un double impact, la protection du consommateur et de l’environnement. « Nous allons œuvrer à sensibiliser la corporation des boulangers à adhérer à cette initiative », a-t-il avancé. Rappelons que cette initiative a été lancée officiellement lundi dernier. Dans un premier temps, les patrons de boulangerie vont se voir livrer des sacs en papier gratuitement produits par l’entreprise publique Tonic Emballage. Aux derniers échos qui nous sont parvenus, de nombreux boulangers refusent de remplacer le plastique par le papier, arguant que les sachets en papier mis à leur disposition sont de piètre qualité au point de se déchirer facilement, ce qui n’est pas pour plaire à leurs clients et au patron boulanger. Devant cet état de fait, la généralisation de l’utilisation du sac en papier par les boulangeries risque d’être retardée dans l’attente que l’emballage en question connaisse des améliorations en termes de solidité. n

