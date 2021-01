Conor McGregor espérait envoyer un message à la concurrence pour son retour à l’UFC face à Dustin Poirier. C’est raté! Surpris par son adversaire, l’Irlandais a concédé une cinquième défaite en MMA (pour 22 succès) après l’arrêt de l’arbitre lors du deuxième round. Après avoir brièvement repris ses esprits «The Notorious» a cherché et trouvé les raisons d’une telle déconvenue.

«C’est dur de rester inactif aussi longtemps, a regretté l’ancien double champion de l’UFC sur l’antenne de RMC Sport 1. Mes jambes étaient là, le cardio état là mais l’inactivité m’a sûrement coûté. Je dois me remettre au boulot.»

«J’ai besoin de combats»

Ambitieux en 2020, Conor McGregor a finalement vu l’épidémie de coronavirus bouleverser son précédent come-back à l’UFC. Un peu plus d’un an après sa victoire expéditive face à «CowBoy» Cerrone, la superstar irlandaise a manqué de jus face à Dustin «The Diamond» Poirier. Loin de se laisser abattre, l’ex-champion de 32 ans veut retrouver l’octogone au plus vite.

«Maintenant je dois mettre cette défaite derrière moi et me remettre au travail. J’ai besoin d’activité, j’ai besoin de combats. C’est impossible de rester inactif aussi longtemps dans ce business, a encore pesté Conor McGregor. Je vais bien, j’ai fourni une grosse préparation. Je suis fier de moi, fier de mon équipe. Maintenant je vais retrouver ma famille à l’hôtel et je vais essayer de me regrouper, de me remettre et de vite repartir.»

Si cette défaite face à Poirier risque de mettre à mal les plans de Dana White pour McGregor, l’Irlandais n’a pas l’intention de raccrocher les gants. Tout juste sorti d’une énième retraite et de retour à l’UFC, «The Notorious» a bien l’intention d’y rester. Désormais à égalité avec Poirier dans leurs confrontations après cette revanche, l’hypothèse d’une belle dans le futur n’est pas à exclure. Mais pour le moment, Conor va d’abord devoir se reconstruire et reprendre confiance en enchaînant les combats.

Il répond à Nurmgamedov

Par ailleurs, spectateur du combat à l’UFC 257 entre Dustin Poirier et Conor McGregor, le champion des légers et néo-retraité Khabib Nurmagomedov n’a pas manqué de narguer son rival irlandais après sa défaite. Qui lui a vertement répondu en conférence de presse.

L’irlandais a lâché que «mon équipe est la même depuis le premier jour. Je n’ai rien changé, vous le savez. Il faut respecter les athlètes. C’est le personnage de Khabib Nurmagomedov, derrière le masque. On s’en fout. Que veut-il faire ? Revenir ou pas ? Il est incapable de lancer un coup de pied. Je me suis relevé contre Dustin (Poirier). Regardez les petites séquences, quand il se bat. Le style fait le combat. Chaque combat est différent. D’où le prestige, les gens s’accrochent à ça. Pas moi.

The Notorious ajoutera que «certains comptent plusieurs victoires ou plusieurs défaites, chaque combat est différent. Dustin a montré son style ce soir (dimanche). Il a tenu la distance, il a de l’expérience, et il a maintenant ce coup de pied dans sa panoplie. Je vais m’adapter et continuer. Khabib veut faire des commentaires irrespectueux : ‘’Reviens et on se la donne, mon grand ! Je suis là, c’est quand tu veux.’’ Ce sont des paroles de combattant. Donc s’il veut revenir, aucun souci. Il peut toujours essayer.» n

