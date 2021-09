La phase de groupes de l’UEFA Champions se poursuit dès ce mardi. Quels seront les points à suivre ? La phase de groupes de l’UEFA Champions League est désormais lancée, et la deuxième journée s’annonce prometteuse, avec, au programme, un remake de demi-finale pour Paris et un record à battre pour Cristiano Ronaldo à 36 ans.



Paris accueille City pour un remake de la demi-finale

Manchester City a éliminé Paris en demi-finale la saison dernière, mais le match ne s’annonce pas facile au Parc des Princes. « C’est toujours spécial [d’affronter City] car c’est une des meilleures équipes d’Europe. » Tels sont les mots de Mauricio Pochettino, l’entraîneur de Paris. Pour Lionel Messi, le match sera l’occasion de retrouvailles avec Josep Guardiola. « Il y a quelque chose de particulier avec lui », avait un jour déclaré Messi de son ancien coach, avec qui il a gagné deux fois l’UEFA Champions League.

Milan de retour à San Siro contre l’Atlético

Pour son premier match d’UEFA Champions League à domicile en plus de sept ans, l’AC Milan accueillera l’Atlético, la dernière équipe qu’elle a affrontée dans la compétition à San Siro. Les Rossoneri comptaient alors dans leur rang Kaká, Mario Balotelli, Adel Taarabt et Michael Essien et avaient perdu en 8e de finale aller en février 2014 sur un but de Diego Costa, s’inclinant 5-1 sur l’ensemble des deux matches.



Nouveau record en vue pour Cristiano

Ronaldo peut dépasser Iker Casillas et devenir le joueur au plus grand nombre de matches joués en UEFA Champions League alors que United affronte Villarreal, son bourreau en finale d’UEFA Europa League l’année dernière. Le joueur de 36 ans est revenu à hauteur de Casillas et ses 177 matches lors de la première journée. n

Programme :

Ce mardi 28 septembre :

Groupe A : Paris – Manchester City, Leipzig – Club de Bruges

Groupe B : AC Milan – Atlético, Porto – Liverpool

Groupe C : Ajax – Beşiktaş (18h45), Dortmund – Sporting CP

Groupe D: Shakhtar – Inter (18h45), Real Madrid – Sheriff

Mercredi 29 septembre :

Groupe E : Bayern – Dynamo Kyiv, Benfica – Barcelone

Groupe F : Atalanta – Young Boys (18h45), Manchester United – Villarreal

Groupe G : Salzbourg – LOSC, Wolfsburg – Séville

Groupe H : Zenit – Malmö (18h45), Juventus – Chelsea

NB : tous les coups d’envoi sont à 21 heures sauf mention contraire.