Sur les quatre groupes de la soirée européenne prévue ce soir en Ligue des Champions UEFA, trois ont déjà connu le tandem qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. En effet, il n’y a que dans le groupe ‘’D‘’ où les jeux ne sont pas encore faits. Les 4 équipes, qui se tiennent à un point d’écart, ont toujours leurs chances pour arracher une place dans le ‘’top 16‘’ de cette édition. Les deux rencontres qui opposeront l’Olympique Marseille à Tottenham Hotspurs et le Sporting CP à l’Eintracht Francfort sont de véritables matchs couperets où le vaincu verra son aventure s’arrêter. Dès lors, il faut s’attendre à des duels explosifs.

Par Mohamed Touileb

Tout d’abord, on parlera des Marseillais qui reviennent de loin après avoir très mal commencé leur campagne en essuyant deux revers. Mais les Français sont parvenus à se relancer grâce à leur double victoire face au Sporting qui leur a permis dans le bon sens pour tenter de rallier la phase à élimination directe. Toutefois, bien qu’ils aient glané 6 points face aux Portugais (2e, 7 points), les « Phocéens » sont toujours derniers du quatuor dominé par Tottenham (8 points) qu’ils recevront ce soir (21h) à l’Orange Vélodrome. Si le nul suffira aux Londoniens, les Phocéens n’ont pas d’autres choix que de prendre la moisson complète s’ils veulent passer au moins en tant que deuxième de la poule.



Conte en conquérant dans la ville de Phocée

L’adversaire anglais viendra en France avec l’intention de réaliser le meilleur résultat qui soit afin de prolonger l’aventure. « En Premier League, on a encore beaucoup de matchs à jouer. Alors qu’en Ligue des Champions, on veut avoir plus de matchs à jouer, mais il y a une finale mardi et c’est la différence avec le match de samedi. En Premier League, vous avez le temps de vous rattraper. Mais nous allons jouer une finale en Ligue des Champions. C’est pour ça que je dois prendre les meilleures décisions pour savoir qui est vraiment fatigué. Je ne veux prendre aucun risque », avait annoncé l’entraîneur des « Spurs » Antonio Conte comme pour assurer qu’il ne fera aucun cadeau à ses hôtes du jour qui doutent depuis 4 matchs avec un bilan de 3 défaites et 1 nul. Les camarades d’Amine Harit devront redresser la barre face à la formation de Londres. La mission ne s’annonce pas facile. C’est le cas aussi pour l’Eintracht Francfort, détenteur de l’Europa League, qui pourrait quitter la C1 dès le premier tour s’il ne s’impose pas à Lisbonne face au Sporting. Dans le groupe ‘’D‘’ la donne est simple : la victoire est vitale.



Le Naples SSC joue son invincibilité à Anfield

S’il reste un peu de suspense pour ce qui est des qualifiés dans le quatuor ‘’D‘’, les autres groupes connaissent leurs qualifiés pour la suite de la compétition. Néanmoins, dans la poule ‘’A‘’, il y a un explosif Liverpool – Naples qui décidera du team qui passera à la première place. Pour l’instant, les Napolitains tiennent la corde grâce à leur carton plein (15 points) devant les Reds (2e, 12 points). Les Liverpuldiens essayeront de décrocher un succès important sur le plan psychologique et mettre fin à l’invincibilité des « Gli Azzuri ». Reprendre les commandes paraît compliqué car les Italiens les ont surclassés (4-1) à l’aller. De plus, les Napolitains restent sur une impressionnante série de 13 succès de suite. Ils sont tout simplement invaincus depuis l’entame de l’exercice et pourraient être le cheval noir de cette édition. Dans l’autre duel, l’Ajax Amsterdam (3e, 3 points) se rend en Ecosse pour défier les Glasgow Rangers (4e, 0 point). Les Néerlandais devraient valider la 3e place qui leur permet de basculer en Europa League. Il faudra un succès de plus de 4 buts aux Ecossais pour coiffer les Ajacides qui les ont laminés 4 buts à 0 à Amsterdam lors de la 2e journée.



Bayern Munich – Inter Milan : Pour du beurre

En parlant de Ligue Europa, on peut rappeler que le FC Barcelone est reversé pour la 2e édition de suite dans cette épreuve. Les Barcelonais n’ont pas pu survivre dans le groupe ‘’C‘’ où le Bayern Munich (1er, 15 points) et l’Inter Milan (2e, 10 points) ont dicté leur loi. D’ailleurs, les deux teams s’expliqueront à Munich pour un match sans enjeu si ce n’est la victoire psychologique. Au même moment, les Barcelonais se rendent en République tchèque pour donner la réplique au Viktoria Plzen qui n’a glané aucun point lors des 5 premières sorties. Malgré cela, les Espagnols devront l’emporter pour l’honneur. Cette sortie anecdotique sera sans Robert Lewandowski, buteur providentiel de l’équipe (18 réalisations en 17 matchs pour 4 passes décisives toutes épreuves réunies) qui est forfait (touché au dos).



Groupe ‘’B‘’ : Hiérarchie décisive

Tout comme les Catalans, les Madrilènes de l’Atlético ont quitté prématurément la LDC pour cette séquence 2022-2023. Les « Colchoneros » (3e, 5 points) ont vu le FC Porto (2e, 9 points), chez lequel ils seront en appel ce soir, et le Club Brugge (1er, 10 points), en déplacement à Leverkusen pour croiser le fer avec le Bayer (4e, 4 points), composter les deux sésames pour le « knockout stage ». A la lecture du classement, on se rend compte que la 3e place n’est pas garantie pour l’Atlético qui tentera certainement de minimiser les dégâts en s’offrant le ‘’pass‘’ pour disputer l’Europa League. Pour cela, le succès est impératif au Portugal. Sauf que les locaux voudront certainement se qualifier en tant que leader pour se donner l’avantage de recevoir lors des 1/8 de finale ‘’retour‘’. Au même moment, les Brugeois seront en danger et pourraient lâcher les commandes sachant qu’ils évolueront loin de leurs bases. Clairement, ce groupe est palpitant avec des enjeux assez importants. Il est à suivre. D’autant plus que les duels en question se jouent plus tôt dans la soirée (18h45).

Programme de la soirée européenne

Groupe A :

Liverpool – Naples SSC (21h)

Glasgow Rangers – Ajax Amsterdam (21h)

Groupe B :

FC Porto – Atlético Madrid (18h45)

Bayer – Leverkusen – Club Brugge (18h45)

Groupe C :

Bayern Munich – Inter Milan (21h)

Viktoria Plzen – FC Barcelone (21h)

Groupe D :

Olympique Marseille – Tottenham Hotspurs (21h)

Sporting CP – Eintracht Frankfurt (21h)