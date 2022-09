La Ligue des Champions UEFA se poursuit ce soir et demain pour le compte de la 2e journée. Cette étape sera marquée par les retrouvailles entre le FC Barcelone et le Bayern Munich. On se souvient tous de ce revers 8 buts à 2 infligé par le Bavarois lors du Final 8 de la C1 en août 2020. Cette grosse gifle, les Barcelonais s’en souviennent. Et ils comptent la faire oublier dès ce soir.

Par Mohamed Touileb

Robert Lewandowski est passé à l’autre camp. L’attaquant Polonais, troisième meilleur buteur de l’histoire en LDC (89 pions), a signé au club catalan cet été. Pour débuter la campagne, il a planté 3 buts lors de la démonstration contre le Vitoria Plzen (2-1) au Camp Nou.



L’Inter obligé de réagir

«Lewy» est une arme redoutable et les Allemands le savent bien compte tenu des buts qu’il a empilés avec le maillot munichois. Naturellement, il sera la principale menace dans un Allianz Arena qu’il connaît particulièrement. Toutefois, l’entraîneur bavarois, Julian Nagelsmann, prévient que Lewandowski «ne sera pas le seul danger du Barça. Le club compte beaucoup d’autres joueurs talentueux».

On pense à Ousmane Dembele et Pedri qui ont aidé les Catalans à retrouver leur identité de jeu. Cette explication est prometteuse à tous les niveaux. Surtout que les Espagnols chercheront à s’imposer pour que les Allemands ne deviennent pas leur bête noire. Aussi, le succès est important pour les deux équipes sachant que l’Inter Milan, battu lors de la première journée par le Bayern et qui sera en déplacement à Plzen, cherchera à se relancer dans cette poule «C» en ramenant les trois points de la République Tchèque.



Deux autres chocs au menu

Par ailleurs, la soirée de mardi sera marquée par deux autres belles affiches. Il s’agit de Liverpool – Ajax Amsterdam dans la poule «A» et Bayer Leverkusen – Atlético Madrid dans le quartet «B». Dans la première explication, les Reds se voient obligés de s’imposer pour ne pas se compliquer la tâche. Après avoir été laminés 4 buts à 1 chez le Naples SSC, qui sera en appel chez le Glasgow Rangers exceptionnellement demain en raison du décès de la Reine Elizabeth II, les camarades de Mohamed Salah n’ont plus le droit à l’erreur.

Cependant, être opposée aux Amstellodamois, qui n’ont fait qu’une bouchée des Rangers (4-0) il y a 6 jours, n’est pas fait pour leur faciliter la tâche. Les protégés de Jürgen Klopp devront retrouver la recette des victoires s’ils veulent rester dans le coup pour la qualification. Quant à la deuxième empoignade entre le Bayer Leverkusen et l’Atlético Madrid, elle marque un tournant pour le représentant de la Bundesliga qui n’a d’autres choix que de l’emporter. Pour leur part, les Espagnols disposent d’un sursis car ils ont déjà 3 points dans la musette empochés lors de la réception du FC Port qui sera hôte du FC Brugge.



Olympique Marseille – Eintracht Frankfurt sous tension

On finira avec les deux duels du groupe «D» qui compte le Sporting CP, Tottenham Hotspurs, Olympique Marseille et Eintracht Frankfurt. Les deux premiers nommés s’expliqueront à Lisbonne. De leur côté, l’OM et l’Eintracht croiseront le fer à l’Orange Vélodrome.

Cet affrontement est classé à risques. Des dispositifs de sécurité ont été mis en place afin d’éviter les débordements. Surtout que les supporters en provenance d’Allemagne sont attendus en nombre. Cette sortie est très importante pour les Phocéens qui ont besoin de s’imposer afin de ne pas voir la qualification au second tour s’éloigner. Pour rappel, les Olympiens ont enregistré 14 défaites lors des 15 derniers tests en C1. Au total, les Marseillais comptent 40 revers dans la compétition. Mais ils restent les seuls à avoir décroché la Coupe aux grandes oreilles en France.

Programme de la soirée:

Groupe A:

Liverpool – Ajax (20h)

Glasgow Rangers – Naples SSC (demain à 20h)

Groupe B:

Bayer Leverkusen – Atlético Madrid (20h)

FC Porto – Club Brugge (20h)

Groupe C:

Bayern Munich – FC Barcelone (20h)

Vitoria Plzen – Inter Milan (17h45)

Groupe D:

Olympique Marseille – Eintracht Frankfurt (20h)

Sporting CP – Tottenham Hotspurs (17h45)