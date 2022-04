En Angleterre, le choc des quarts de finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et l’Atlético de Madrid fait les gros titres ! Et ce sont les Skyblues qui se sont imposés 1-0 grâce à une réalisation de Kevin de Bruyne. C’est donc «avantage City», comme le résumait The Guardian sur sa Une hier. «De Bruyne calme les ardeurs de l’Atlético», écrit encore le quotidien britannique.

Même son de cloche en Une du Times qui revient aussi sur la victoire de Liverpool face à Benfica (3-1). Mais, ce qu’on retient surtout outre-Manche hier matin, c’est bien le but de Kevin de Bruyne. Pour le Daily Star, le Belge «donne du peps à Guardiola.» Enfin, en France, L’Équipe aussi accorde sa Une sur cette victoire et fait dans le jeu de mot en estimant que «City a été Zen.»



L’Atlético veut y croire pour le retour

Forcément, en Espagne chez les journaux madrilènes, on se veut positif ! C’est le cas du journal Marca qui placarde sur sa couverture qu’«on peut y croire», malgré cette défaite (1-0). «De Bruyne brise le mur du Cholo, mais le Wanda Metropolitano décidera.» Même chose pour AS qui estime que «tout se jouera au Metropolitano», la semaine prochaine.

«Les Colchoneros sont confiants avant le retour à domicile. Simeone a déclaré : «Ils sont les meilleurs du monde, mais nous allons rivaliser autant que nous le pouvons».» En tous cas, pour la presse ibérique, l’Atlético ne doit pas rougir de sa prestation même sans avoir tiré une seule fois au but. Pour El País, «l’Atlético a tout de même résisté face à City.» Est-ce que cela sera suffisant pour le retour ? Rien n’est moins sûr.

