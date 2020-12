Dix, c’est le nombre de places en 1/8 de finale de Ligue des Champions UEFA qui restent en jeu à 2 journées de la fin. A l’issue de la 5e

et avant-dernière étape, il y aura certainement d’autres équipes qui rejoindront le FC Barcelone, la Juventus Turin, le FC Séville, le Bayern Munich, Chelsea et Manchester City au tour suivant. Des favoris sont attendus et d’autres sont en sérieux danger.

Les yeux seront inévitablement rivés sur le groupe « B » où le Real Madrid (2e, 7 points) aura un déplacement très compliqué en Ukraine pour donner la réplique au Shakhtar Donetsk (4e, points). Les Madrilènes auront pour mission de réaliser un bon résultat, à savoir empocher la moisson totale, pour ne pas se compliquer la vie dans ce premier tour. Surtout que l’adversaire du jour risque de réduire l’écart en cas de victoire et revenir à une longueur seulement du team 13 fois champion d’Europe. Défaits chez eux samedi par Alvès (1-2) en Liga, les « Merengue » se doivent de réagir en C1 afin de ne pas sombrer définitivement dans la crise. Pour l’instant, c’est certainement le tournoi européen qui permet à Zinédine Zidane de rester en sursis à la tête de la barre technique. Une victoire assurerait le ticket pour le tour suivant et permettrait aux Espagnols d’évacuer la pression. Dans l’autre duel, l’Inter Milan (4e, 2 points) joue gros aussi. Les Italiens voyageront chez le

Borussia Mönchengladbach (1er, 8 points) qui composera sans l’international algérien Ramy Bensebaïni convalescent du Coronavirus. Cette explication germano-italienne est cruciale pour les Interistes qui semblent un peu loin des 1/8. Le succès devient impératif pour chiper au moins un sésame pour l’Europa League. Contre un adversaire invaincu dans cette campagne.

L’Atlético en danger à Munich

Un autre club de Madrid aura une sortie tout aussi décisive. Elle ne sera pas chez n’importe qui puisque l’Atlético défiera le champion en titre : le Bayern Munich (1er, 12 points), déjà qualifié et qui a aligné 14 succès de suite en LDC, à l’Allianz Arena. Seconds de la poule « A » avec 5 points dans l’escarcelle, les « Colchoneros » sont talonnés de près par le Lokomotiv Moscou (3e, 3 points).

Sachant que les Russes joueront dans leur fief contre le RB Salzbourg (4e, 1 points), il y a de fortes chances qu’ils s’imposent et repassent devant les « Rojiblancos » si jamais ces derniers sont broyés par la machine à gagner bavaroise. C’est pour dire que le second « pass » ne pourrait être attribué qu’à l’issue de l’ultime round dans une semaine.



Liverpool – Ajax : le piège pour les « Reds »

Dans le quartet « C », Liverpool avait parfaitement fait le boulot avant de recevoir l’Atalanta Bergame la semaine écoulée. Surpris par les Italiens (0/2) à Anfiled, les « Reds » (1er, 9 points) ont vu leur qualification être mise en suspens. Et pour ne rien arranger, ils devront jouer l’Ajax Amsterdam (2e, 7 points), qu’ils avaient battu (0-1) à l’aller à la Johann Cruijff Arena, ce soir.

Les camarades de Mohamed Salah restent sur deux matchs sans succès. Renouer avec la victoire ce soir devient un impératif. Et la vigilance est requise pour mes poulains de Jürgen Klopp face aux camarades de Tadic capables de les surprendre s’ils jouent à leur niveau habituel.

Parallèlement, l’Atalanta (3e, 7 points) est devant une véritable opportunité pour faire un grand pas vers la qualification en accueillant Midtjylland FC qui n’a pris aucune unité en 4 tests. Toutefois, dans tous les cas, les Bargamèsques garderont leur destin entre leurs pieds puisqu’ils joueront les Néerlandais lors de l’ultime sortie.



City pour retarder la qualif’ de Porto

Dans le quatuor « C », Manchester City et Riyad Mahrez ont déjà fait le job et acté leur présence dans le « top 16 ». Avec 12 unités, ils sont leaders mais ne doivent pas perdre quand ils se rendent au Portugal pour donner la réplique au FC Porto (2e, 3 points). Les Portugais ont besoin d’un point pour valider leur strapontin en « knockout stage ». Ils peuvent profiter d’un large remaniement prévu par Pep Guardiola afin de faire souffler ses troupes. Dans l’autre empoignade, l’Olympique Marseille, qui n’a pas inscrit le moindre but ni pris de point dans cette épreuve, est appelé à réagir pour sauver l’honneur et ne pas enchaîner un 15e revers de suite dans la prestigieuse épreuve. S’ils sortent vainqueurs contre l’Olympiakos de Hilal Soudani, les Phocéens pourraient revenir dans la course pour la 3e place qui leur permettra d’être reversé en Ligue Europa et sauver un parcours des plus désastreux. n

Programme de la soirée :

Groupe A :

Bayern Munich – Atlético Madrid (21h)

Lokomotiv Moscou – RB Salzbourg (18h55)

Groupe B :

Shakhtar Donetsk – Real Madrid (18h55)

Borussia Mön. – Inter Milan (21h)

Groupe C :

FC Porto – Manchester City (Mahrez) (21h)

Olympique Marseille – Olympiakos ( Soudani) (21h)

Groupe D :

Liverpool – Ajax Amsterdam (21h)

Atalanta Bergame – Midtjylland FC (21h)