Après la trêve internationale, la Ligue des Champions UEFA reprend ses droits dès ce soir. Huit rencontres sont au menu avec notamment cet Inter Milan – FC Barcelone (20h) qui s’annonce explosif et décisif. Les deux clubs vont lutter pour l’un des deux tickets dans la poule

« C » où le Bayern Munich

(6 points), confronté au Viktoria Plzen à domicile (17h45) et favori pour empocher trois nouveaux points, est déjà devant après 2 journées.

Par Mohamed Touileb

Les deux clubs n’ont plus trop le droit à l’erreur dans ce tour d’écrémage. Notamment les « Interistes » qui seront hôtes ce soir. C’est pour dire que les Milanais ne peuvent pas se contenter d’autre résultat que la victoire s’ils ne veulent pas voir le « Barça » se mettre en ballotage favorable avant le match retour au « Camp Nou » dans 8 jours.

Le Barça dans de meilleures dispositions

Les Italiens ne se portent pas bien. Vice-champions de « Serie A » la saison passée, les camarades de Lautaro Martinez pointent à la 9e place en championnat. Ils restent sur un revers devant leurs supporters infligé par l’AS Rome (1-2). Les signaux sont à l’orange. La crise n’est pas loin. Surtout si les « Nerazzuri » perdent des points contre les « Blaugrana » qui sont sur une courbe ascendante et dans de meilleures dispositions. En effet, les Espagnols ont pris les rênes de la Liga au Real Madrid et restent sur 18 rencontres de suite sans défaite en championnat. Les stat’ montrent que les protégés de Xavi n’ont pas de mal à se produire loin des bases. Même s’ils restent sur une défaite (2-0) concédée à Munich contre le Bayern dans l’épreuve européenne. Le team ibérique n’a perdu qu’une seule fois lors de ses 17 derniers tests matchs amicaux et officiels réunis.



L’Olympique Marseille joue gros

Comme l’Inter Milan, l’Olympique Marseille n’a pas de marger pour se rater quand il recevra le Sporting CP dans la poule « D ». Derniers avec 0 point, les Marseillais se doivent de l’emporter pour se relancer. Même un match nul ne ferait pas l’affaire face au leader du quartet (6 points). Un succès reboostera les Phocéens sachant que Tottenham et Frankfurt, qui comptent tous les deux 3 points, s’affronteront en Allemagne. Avec 0 victoire lors des 14 dernières sorties en C1, l’OM a une guigne à chasser. La tâche ne s’annonce pas facile face à des Lisboètes qui ont montré beaucoup de qualité depuis le début de la campagne. Impressionnants en Ligue 1 Uber Eats, les Olympiens devront transposer leur rendement en championnat pour se maintenir en vie dans la LDC.



Liverpool en danger

Dans le quartet « A », on retrouve Liverpool, vice-champion d’Europe, qui tentera de quitter la 3e place et profiter du fait que l’Ajax Amsterdam (2e, 3 points) et le Naples SSC (1er, 6 points) croisent le fer au Pays-Bas.

L’opportunité est idéale pour les « Reds » afin de recoller aux deux premières places sachant qu’ils seront hôtes de Glasgow Rangers. A priori, la mission dans les cordes des poulains de Jürgen Klopp. Toutefois, l’inconstance affichée par son équipe depuis le début de l’exercice en cours reste inquiétante. Du coup, rien ne garantit que les Anglais sortent vainqueurs de ce duel « British ».



L’Atlético Madrid à l’épreuve du surprenant Club Brugge

A l’instar de Liverpool, l’Atlético Madrid ne connaît pas un début de compétition européenne tranquille. Les Madrilènes ont pris 3 unités après deux journées et doivent se rendre en Belgique pour y défier le Club Brugge qui domine le groupe « B » (6 points).

Pendant ce temps, le FC Porto (4e, 0 point) tentera d’accrocher ou battre le Bayer Leverkusen (2e, 3 points). Cela pourrait profiter au Portugais afin de rester dans le coup pour la qualification mais aussi les « Rojiblancos » afin de reprendre au moins la deuxième place. Avant d’amorcer la phase « retour » de ce premier tour, tous les participants chercheront à consolider leur leadership ou se replacer avec le même mot d’ordre : la victoire. n

Programme de la soirée européenne :

Groupe A :

Liverpool – Glasgow Rangers (20h)

Ajax Amsterdam – Naples SSC (20h)

Groupe B :

Club Brugge – Atlético Madrid (20h)

FC Porto – Bayer Leverkusen (20h)

Groupe C :

Inter Milan – FC Barcelone (20h)

Bayern Munich – Viktoria Plzen (17h45)

Groupe D :

Olympique Marseille – Sporting CP (17h45)

Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspurs (20h)