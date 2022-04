L’identité des deux premières équipes à figurer dans le carré d’as de la Ligue des Champions UEFA pour l’édition 2021-2022 sera connue dès ce soir. Et le Real Madrid semble bien parti pour y figurer après son large succès 3 buts à 1 face à Chelsea à l’extérieur il y a 6 jours de cela. Ainsi, pour l’acte II prévu à partir de 20h au stade Santiago Bernabeu, les Madrilènes devront terminer le boulot face aux champions en titre.

Par Mohamed Touileb

Chelsea, sacré lors de la séquence écoulée, peut céder sa couronne dès ce soir. Et c’est un habitué des avènements royaux qui pourrait la lui prendre. Le Real Madrid est le team le plus sacré dans l’épreuve avec 13 distinctions. Bien évidemment, personne ne fait mieux en la matière. Et les « Merengue » semblent assumer parfaitement ce statut. Surtout qu’ils ont réussi à aller l’emporter 3 buts à 1 mercredi dernier à Stamford Bridge. Devant leur public, les « Blues » n’ont rien pu faire face à un Karim Benzema diabolique. L’attaquant français a planté un triplé pour mettre les Espagnols dans un ballotage extrêmement favorable avant la seconde manche à Madrid.



Benzema, principale menace

Mais ce n’est pas pour autant que l’actuel leader de la Liga pourra s’endormir sur ses lauriers. En face, les Anglais viendront jeter leurs dernières forces dans une bataille qui s’annonce intense. Les protégés de Thomas Tuchel ont le potentiel pour inquiéter les camarades de Casemiro. Et ce dernier le sait pertinemment. « Même si on a l’avantage, on va jouer contre le champion en titre. Et on doit être sérieux et appliquer pour se qualifier », notre le Brésilien. Dans cette mission, Benzema sera, encore une fois, attendu pour montrer le chemin aux siens. L’attaquant marche sur l’eau lors de cet opus 2021-2022. On parle d’un joueur qui a marqué 37 fois lors de ses 37 apparitions toutes épreuves réunies. Le tout en offrant 13 passes décisives. Il a même réussi à planter deux triplés de suite dans le tour à élimination directe de la C1. Seul Cristiano Ronaldo, buteur historique de l’épreuve avec 140 pions, avait réussi cela par le passé. Il sera donc la principale menace pour les actuels 3es de la Premier League..



Bayern Munich – Villarreal : Mandi à 90 min de l’exploit

Dans l’autre rencontre, Villarreal se rend à Munich pour défier le Bayern avec un avantage d’un seul but. La marge de manœuvre d’Aïssa Mandi & cie n’est pas vraiment conséquente. Elle semble même très restreinte sachant la qualité de l’adversaire qui est plus habitué à se retrouver dans le « Final 4 » de la compétition reine en Europe.

Ainsi, l’Algérien, qui devrait encore une fois commencer sur le banc, et ses camarades auront besoin de sortir une grosse prestation pour sortir indemnes de l’Allianz Arena. Ils ne sont pas beaucoup à donner cher de la peau des Ibériques qui sont détenteurs de la Ligue Europa UEFA.

Toutefois, le «Sous-marin Jaune» compte bien frapper les bases munichoises dès que l’opportunité se présentera afin de faire couler les espoirs allemands de remporter cette bataille. In fine, notons que l’UEFA a aboli la règle du but à l’extérieur.

Et cela fait que les chances des équipes visiteuses de refaire le retard en cas de défaite à l’aller sont plus élevées. Le préjudice est donc moins conséquent pour Chelsea qui aura besoin de marquer par deux fois sans encaisser pour disputer les prolongations.

Programme de la soirée européenne (20h) :

Real Madrid – Chelsea

Bayern Munich – Villarreal (Aïssa Mandi)