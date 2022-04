Le dernier carré de la Ligue des Champions dans son édition 2021-2022 sera complété ce soir. Virtuellement, c’est Manchester City et Liverpool qui sont en ballotage favorable pour se qualifier compte tenu de leur succès à l’‘’aller‘’ face à l’Atlético Madrid (1-0) et le Benfica Lisbonne (1-3).

Par Mohamed Touileb

Les Citiziens et Riyad Mahrez pourraient disputer la 2e demi-finale de suite dans la LDC après celle de la séquence écoulée. Pour cela, les Anglais, finalistes malhereux l’an passé, devront bien négocier leur déplacement, qui ne s’annonce pas de tout repos, chez l’Atlético Madrid.

En effet, les « Colchoneros » n’ont qu’un retard d’un but à rattraper pour remettre les compteurs à zéro. Toutefois, pour des Madrilènes réputés pour leur vocation très défensive face à des adversaires du calibre des « Skyblues », la tâche n’est pas tout à fait simple. Avec toutes ces données, Pep Guardiola, l’entraîneur des Mancuniens, s’attend à « un match différent. On sait que l’Atlético est très redoutable dans la phase à élimination directe ».



Mahrez attendu comme titulaire

Dans son effectif, il compte Riyad Mahrez qui reste son joueur le plus prolifique dans cette compétition avec 6 buts et 1 passe décisive en 9 apparitions. L’Algérien a débuté chaque sortie dans l’épreuve européenne. Il est attendu comme titulaire même s’il paraît un peu perturbé depuis son retour de l’équipe nationale avec laquelle il a subi une élimination dramatique dans la course en Coupe du Monde. D’ailleurs, l’ancien sociétaire de Leicester City s’est distingué en loupant une véritable balle de match dimanche dernier lors du choc face à Liverpool (2-2) en Premier League. L’action, survenue à la 90’+4, aurait quasiment pu offrir le titre aux siens s’il l’avait bien conclue. Mais sa finition n’était pas bonne. Ce soir, dans la capitale espagnole, il pourrait se rattraper et repartir d’avant.



Klopp se méfie du Benfica

En parlant de Liverpool, les « Reds » seront hôtes du Benfica SL ce soir à Anfield. En l’emportant 3 buts à 1 lors de l’acte I à Lisbonne il y a 8 jours, les camarades de Mohamed Salah ont mis un pied dans le « final 4 ». Clairement, on voit mal ce qui pourrait empêcher les protégés de Jürgen Klopp de se hisser à la prochaine étape. Pour cela, il faudra terminer le travail dans la Mersey. « Ce match est très important pour nous. Nous avons une belle opportunité de se qualifier en demi-finale. On doit faire attention. S’ils marquent un but comme ce qui nous est arrivé face à l’Inter, le match pourrait changer », estime le coach des Liverpuldiens. In fine, notons que la règle du but à l’extérieur a été abolie par l’UEFA. Ainsi, les réalisations inscrites en déplacement ne peuvent pas départager les deux équipes en cas d’égalité. n

Programme de la soirée européenne à partir de 20h:

Atlético Madrid – Manchester City (Mahrez)

Liverpool – Benfica SL