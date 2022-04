Les quarts de finale ‘’aller‘’

de Ligue des Champions UEFA se poursuivent ce soir avec deux rencontres. Aïssa Mandi et Villarreal FC seront hôtes du Bayern Munich (20h) alors que Chelsea recevra le Real Madrid dans l’autre partie.

Par Mohamed Touileb

Probablement, et comme c’est la tendance pour sa première saison avec son nouveau club, Mandi devrait débuter le match sur le banc des remplaçants. On voit mal comment Unai Emery se passera de son tandem Raùl Albiol – Pau Torres dans l’axe de la défense pour affronter la redoutable attaque bavaroise emmenée par le redoutable Robert Lewandowski.

Avant d’accueillir les Allemands, les Espagnols se sont ratés le week-end dernier en Liga en se faisant surprendre par la lanterne rouge Levante (2-0) en déplacement. C’était le deuxième revers de rang du Sous-marin jaune en Liga après celui subi chez Cadiz avant la trêve internationale de mars. Durant celle-là, Mandi a vécu une élimination dramatique sur son chemin vers la Coupe du Monde 2022 avec l’équipe nationale. Le fait de ne pas pouvoir avoir du temps de jeu en club risque de plomber encore plus son moral.

Ce n’est certainement pas pour un match aussi décisif que son coach prendra le risque de le faire jouer. Surtout que sur le plan psychologique, le « Fennec » ne peut pas être dans les meilleures dispositions. En tout cas, avant de se rendre en terre munichoise dans 6 jours, les Ibériques devront essayer d’avoir une marge de manœuvre et s’imposer contre les sextuples vainqueurs de la C1.

Pour rappel, la dernière et unique fois où Villarreal a disputé une demie de C1 c’était en 2006. Et les camarades de Riquelme à l’époque ont été sortis par Arsenal. L’Argentin avait même manqué un penalty qui aurait pu tout changer.



Chelsea – Real Madrid : De la revanche dans l’air

Place à la seconde explication qui se déroulera à Londres entre Chelsea, détenteur du titre, et le Real Madrid, équipe la plus primée dans cette épreuve avec 13 titres. On est là dans le remake de la demi-finale de la dernière édition qui a tourné en faveur des « Blues ». C’est pour dire que les Madrilènes ont clairement une revanche à prendre ce soir. Tombeurs du Paris Saint-Germain lors du tour précédent grâce à un triplé de Karim Benzema (3-1), les « Merengue » veulent aller au bout de cette épreuve et décrocher une 14e couronne. Pour cela, ils devront destituer le maître d’Europe en titre. Avant d’être surpris par Brentford (1-4) à domicile en championnat samedi dernier, les Londoniens avaient aligné 6 succès de rang. Clairement, ils ne présentent pas assez de garanties pour dire qu’ils pourront résister aux camarades de Vinicius Junior. Toutefois, l’entraîneur Thomas Tuchel a souvent montré qu’il avait la capacité pour faire sublimer son équipe lors des rendez-vous importants. C’est pour cela que les détenteurs de la Coupe du Monde des clubs FIFA 2021 restent redoutables et imprévisibles. Il est donc difficile de donner un pronostic mais le spectacle est attendu à Stamford Bridge avant l’acte II la semaine prochaine à Santiago Bernabeu.

Programme de la soirée européenne :

Villarreal (Mandi) – Bayern Munich (20h)

Chelsea – Real Madrid (20h)