Villarreal, 7e de la Liga espagnole, qui rend visite à Liverpool, deuxième de la Premier League, de prime abord, l’affiche de la 2e demi-finale «aller» de Ligue des Champions UEFA paraît sacrément déséquilibrée. Les « Reds » paraissent injouables en ce moment. Toutefois, le « Sous-marin jaune » compte deux gros noms dans son tableau de chasse à savoir la Juventus Turin et le Bayern Munich qu’il a sortis en huitièmes puis en quarts. C’est pour dire que les Anglais doivent s’en méfier.

Par Mohamed Touileb

Van Dijk, taulier de la défense Liverpuldienne, le sait d’ores et déjà et ne prend rien pour acquis : « Ce match s’annonce très difficile car Villarreal est une formation très compliquée à bouger. J’ai pu visionner les deux matches des quarts de finale des Espagnols face au Bayern Munich et je peux dire que c’est une équipe fantastique défensivement, avec l’incroyable charnière que forment Raul Albiol et Pau Torres. Les hommes d’Emery sont redoutables : ils abattent beaucoup de travail, ont de l’expérience des Coupes d’Europe et, surtout, excellent collectivement », a-t-il analysé. Nombreux ceux qui n’hésiteront pas à miser sur les protégés de Jürgen Klopp. Toutefois, Van Dijk note que « nous n’écoutons pas ceux qui disent que nous sommes favoris face à Villarreal. En demi-finale, tu ne peux pas avoir d’adversaire facile. Et Villarreal ne sera assurément pas un adversaire facile, j’en suis convaincu, que ce soit ce mercredi à Anfield ou au retour, la semaine prochaine, en Espagne ».

Mandi titulaire ?

Pour cette rencontre, Unai Emery pourrait changer son schéma de jeu et opter pour une défense à 5. Ainsi, il ferait jouer Aïssa Mandi pour essayer de contenir l’attaque de Liverpool qui compte les Mané, Diaz et Salah. Ainsi, l’éventualité de voir le Dz débuter existe sérieusement. On voit mal comment les Ibériques puissent résister en jouant à 4 défenseurs derrière seulement. Par ailleurs, il faut savoir que les deux équipes ont déjà conjointement animé une demi-finale d’une compétition européenne. C’était l’Europa League en 2016. Et dans l’enceinte de la Mersey, Villarreal s’était lourdement incliné (3-0) après l’avoir emporté 1 but à 0 à domicile lors de l’acte I. Mais il s’avère qu’Unai Emery, alors entraîneur du FC Séville, avait battu en finale Klopp & cie sur le score de 3 buts à 1.



La fraîcheur physique pourrait peser

L’ex-driver sévillan connaît donc la recette pour battre son homologue allemand. Il essayera de faire transcender Gerard Moreno et ses camarades pour tenter de passer l’écueil des sextuples champions d’Europe. Cela se jouera peut-être sur l’aspect fraîcheur qui est en faveur de ces derniers. Les « Scousers » ont disputé 54 matchs toutes épreuves réunies contre 47 pour leurs adversaires du soir. Cela pourrait grandement peser en cette fin de saison. Par ailleurs, toujours pour ce qui est des chiffres, il y a un joueur redoutable chez Villarreal. Il s’agit du Néerlandais Arnaut Danjuma qui est impliqué dans 7 (6 buts et 1 passe D) des 16 réalisations de son équipe dans la C1. Il sera à surveiller ce soir tout comme Mohamed Salah qui reste l’atout numéro 1 des vice-champions d’Angleterre sortants.