La proposition de la présidente de la Commission européenne qu’elle soumet aux Etats membres de l’UE risque d’aggraver la tension avec Moscou.

Par Kahina Terki

La présidente de la commission européenne Ursula Von der Leyen a fait hier une déclaration au sujet de la question énergétique et a proposé aux Etats membres de l’UE une série de cinq propositions pour faire face à la crise à laquelle l’Europe fait face depuis les sanctions économiques prises contre la Russie et la détérioration de ses relations avec Moscou.

Après avoir déclaré que «la Russie n’est pas un fournisseur digne de confiance et qu’elle manipule (…) les marchés énergétiques de l’UE, Mme Von der Lyen a estimé que les pays de l’UE sont «mieux préparés (….) à travers la réduction de la demande, qui a permis à (….) stock commun d’atteindre 82%» ; ainsi qu’ «à travers la diversification de notre approvisionnement, avec l’augmentation des livraisons de GNL ou de gaz par gazoduc en provenance des États-Unis, de Norvège, d’Algérie, d’Azerbaïdjan et d’autres pays».

La présidente de la Commission européenne a affirmé que la Norvège «livre désormais plus de gaz que la Russie» à l’Europe et que les Etats-membres vont investir «massivement dans les énergies renouvelables locales grâce à REPowerEU». Face à «la manipulation des marchés de gaz» qui «a un impact sur le marché de l’électricité», les pays de l’UE, a-t-elle dit, sont «confrontés à des prix astronomiques de l’électricité pour les ménages et les entreprises et à une énorme volatilité du marché». Par conséquent, elle présentera la semaine prochaine un «paquet de mesures immédiates pour protéger les consommateurs et les entreprises vulnérables et pour les aider à s’adapter», a-t-elle ajouter, précisant que la commission fera cinq propositions.

Premièrement, «les économies intelligentes d’énergie», et «une réduction intelligente de la demande aux heures de pointe». Deuxièmement, «un plafonnement des revenus des entreprises produisant de l’électricité à faible coût». Troisièmement, «une contribution de solidarité des compagnies pétrolières et gazières qui ont réalisé des bénéfices massifs». Quatrièmement, «les fournisseurs d’énergie doivent être soutenues pour faire face à la volatilité des marchés». «On leur demande actuellement de fournir des fonds d’une ampleur inattendue, ce qui menace le commerce énergétique et la stabilité des marchés dérivés. Nous faciliterons le soutien à la liquidité des entreprises du secteur de l’énergie par les Etats-membres», a expliqué la présidente de la Commission de l’UE. Enfin, cinquièmement, la Commission proposera «un plafonnement du gaz russe» pour «réduire les revenus de la Russie que Poutine utilise pour financer cette guerre atroce contre l’Ukraine.». «Au début de la guerre, le gaz russe par gazoduc représentait 40% de tout le gaz importé. Aujourd’hui, il n’en représente que 9%», a indiqué Ursula Von der Leyen.

La déclaration de la présidente de la Commission de l’UE relance le projet de plafonnement déjà évoqué il y a quelques jours. Elle signale la montée d’un nouveau cran de la tension entre l’Union européenne et la Russie. Auparavant, le président russe Vladimir Poutine a menacé de cesser toute livraison d’hydrocarbures en cas de plafonnement des prix. Plafonner les prix des hydrocarbures russes serait «une bêtise», a-t-il lancé lors d’un forum économique à Vladivostok (Extrême-Orient russe). «Nous ne livrerons rien du tout si c’est contraire à nos intérêts, en l’occurrence économiques. Ni gaz, ni pétrole, ni charbon (…). Rien», avait ajouté le président russe.

Le «pic» des difficultés liées aux sanctions occidentales est «passé», a-t-il notamment assuré, non sans parler d’«agressions». Le président turc Recep Tayyip Erdogan, en visite à Belgrade, a abondé dans son sens, en accusant les Occidentaux de «provocation» envers Moscou. M. Poutine a par ailleurs retourné contre les Occidentaux les accusations selon lesquelles le conflit en Ukraine et ses conséquences agricoles permettaient à son pays de faire pression sur les pays en développement dépendant du blé ukrainien. Selon lui, l’immense majorité des céréales ukrainiennes, dont les exportations viennent de reprendre, vont vers les pays européens et non pas vers les pays pauvres, ce qui pose un risque de «catastrophe humanitaire».

Kiev a, pour sa part, dénoncé une «propagande de la Russie qui bat son plein en menaçant l’Europe d’un hiver glacial». «Poutine s’avance vers la deuxième étape d’une guerre hybride, en menaçant la stabilité des foyers européens», a déclaré le porte-parole de la diplomatie ukrainienne Oleg Nikolenko. «Ne vous y trompez-pas, les coupures de gaz par la Russie n’ont rien à voir avec les sanctions. C’est planifié à l’avance», a-t-il ajouté. <