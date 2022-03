Les cas d’Omicron BA2, un sous-variant de la COVID-19, sont en hausse au sein de l’Union européenne (UE), a annoncé jeudi l’Agence européenne des médicaments (EMA).

“Alors même que de nombreux pays de l’UE lèvent leurs restrictions, nous remarquons que les taux d’infection augmentent à nouveau dans certains Etats membres, en partie à cause de la circulation du variant Omicron BA2, qui semble être plus transmissible que d’autres”, a déclaré à la presse Marco Cavalieri, responsable des stratégies de vaccination et de lutte contre les menaces biologiques de l’EMA.

La question importante est de savoir de quelle façon cette augmentation affectera les systèmes de santé, a-t-il ajouté.

L’EMA a d’ores et déjà appelé les citoyens non vaccinés à recevoir une injection dès que possible, soulignant qu’il existait désormais cinq vaccins anti-COVID utilisant différentes technologies autorisés dans l’UE. “Rien n’indique actuellement que la réponse immunitaire post-vaccinale soit significativement différente avec Omicron BA2.

Les vaccins continuent à offrir une protection élevée contre l’hospitalisations et le décès”, a-t-il déclaré. Les vaccins ayant reçu une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l’EMA sont ceux de Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Janssen et Novavax.