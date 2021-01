Les internationaux algériens Riad Mahrez (Manchester City) et Ismail Bennaceur (AC Milan) ont été retenus parmi les footballeurs nominés pour le Prix du meilleur joueur arabe évoluant dans les championnats étrangers décerné par l’Union arabe de la presse sportive (UAPS). La liste des nominés pour ce titre comprend également l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool), les deux Marocains Achraf Hakimi (Inter Milan) et Yassine Bounou (FC Seville), le Tunisien Wahbi Khazri (AS Saint-Etienne), l’Egyptien Mohamed Elnenni (Arsenal) et l’Irakien Justin Meram (Real Salt Lake, MLS).

En revanche, le titre de meilleur joueur arabe évoluant dans un championnat arabe, est convoité par l’Algérien Baghdad Bounedjah d’Al Sadd (Qatar), le Marocain Sofiane Rahimi (Raja Casablanca), le Tunisien Ali Maaloul (Al Ahly d’Egypte), l’Egyptien Hassine Chahhat (Al Ahly d’Egypte), le Qatari Akram Afif (Qatar/Al-Sadd), le Syrien Omar Al-Souma (Ahly Jeddah), le Koweitien Soltane Al-Anizi (Al Qadissya), le Saoudien Salem Al Dossari (Al Hilal saoudien), l’Irakien Mohamed Daoud (Al Naft irakien), le Jordanien Salah Rateb (Al Wahadet jordanien), le Palestinien Mahmoud Al Wadi (Pyramids d’Egypte), l’Emirati Ali Mabkhout (AL Jazira émirati) et le Libanais Hassan Maatouq (Al-Ansar libanais)



Référendum imité au foot en raison du Coronavrius

Par ailleurs, quatre formations se disputent le titre du meilleur club arabe: Al Ahly et Zamalek d’Egypte, Nahdhat Berkane du Maroc et Al Hilal d’Arabie saoudite. Ces différents prix sont organisés dans le cadre du référendum annuel des stars du football arabe mis sur pied par l’Union arabe de la presse sportive.

Le président du comité du référendum, Badreddine Al-Idrissi, également vice-président de l’union, a indiqué que «compte tenu de la situation sanitaire qu’a connue l’année 2020 en raison de la pandémie du coronavirus et l’arrêt de plusieurs compétitions sportives dans le monde, le référendum sera limité cette année au football seulement».

Le référendum sera organisé auprès des journalistes sportifs arabes qui devront choisir chacun trois joueurs dans chaque catégorie et un club parmi les quatre nominés. «La sixième édition du référendum arabe sera limitée au football pour sa persistance, pour les efforts de ses stars évoluant dans les championnats arabes ou à l’étranger et pour les performances réalisées par les clubs arabes», a précisé le président de l’UAPS, Mohamed Jamil Abdelkader. Toutes les associations et unions des journalistes sportifs arabes auront jusqu’au 5 février prochain pour remplir les formulaires qui leur seront distribués pour les envoyer ensuite au secrétariat général de l’UAPS.

Articles similaires