Les sélections algérienne et française des moins de 18 ans (U-18) s’affronteront à deux reprises en amical, les 9 et 12 octobre au centre Fernand-Sastre de Clairefontaine (France), a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF).

Cette double confrontation entre dans le cadre de la préparation de l’équipe nationale au tournoi de football des Jeux méditerranéens-2022 qu’abritera Oran du 25 juin au 5 juillet.

«Ces deux rencontres viennent concrétiser le travail de rapprochement et de coopération entre la Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football et son homologue de la Fédération française de football», s’est félicitée la FAF. Elles «seront soumises au protocole sanitaire établi par l’Union européenne de football (UEFA) et les deux sélections seront dans une bulle sanitaire (convoyage, hébergement, restauration), seulement interrompue par les temps des matchs, avec tests quotidiens pour tous», a informé la même source.

