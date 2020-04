Bien que les deux parties se félicitent d’avoir pu retrouver cet espace de dialogue,

il est patent de constater que le ministre de l’Education nationale et les organisations syndicales, reçues depuis lundi, ne sont pas sur la même longueur d’ondes.

Les avis sont, en effet, opposés entre les deux camps quant à la reprise des cours suspendus depuis la mi-mars quand les pouvoirs publics ont été contraints, par mesure de prévention de la pandémie du coronavirus, à avancer la date des vacances scolaires.

La divergence d’approche est quasi manifeste entre le ministre Ouadjaout, plutôt favorable à une reprise des cours dans les semaines à venir – nécessairement pas avant le 14 mai- et des syndicalistes qui décrètent « l’impossibilité » pour les élèves et leurs enseignants de se retrouver dans les établissements scolaires.

C’est à l’évidence un dialogue de sourds qui s’est installé entre les deux parties avec un ministre de l’Education qui tente de placer l’éventualité d’une reprise des cours au coeur des débats et des syndicalistes visiblement convaincus que la bataille est perdue.

« Nous souhaitons connaître votre point de vue concernant l’organisation du reste de l’année scolaire en cours, notamment au sujet du rétrécissement du 3e trimestre dont la durée a été estimée, par la tutelle, de 3 à 4 semaines, par l’adoption d’un système de régulation des apprentissages et la définition d’une date butoir pour le suivi des cours en cas d’éventuel prolongement du confinement », a déclaré hier M. Ouadjaout aux représentants de cinq syndicats qu’il a reçus.

Mardi, alors qu’il recevait un autre contingent de syndicalistes, il a indiqué que l’objectif est de « réfléchir et de débattre de toutes les mesures envisageables pour ce qui reste de cette année scolaire concernant les cours et l’organisation des examens nationaux, en fonction du taux d’avancement dans l’application des programmes dans les trois cycles de l’enseignement, et ce en cas de prolongation du confinement ou de dé-confinement ».

Autrement dit, le premier responsable du secteur n’écarte pas la probabilité d’une reprise tout en privilégiant la prudence quant à l’évolution de la situation sanitaire et prenant la précaution « politique » de déclarer que la décision finale est du ressort du chef de l’Etat.



Précipitation chez les syndicats ?

A contrario, les représentants des syndicats jugent quasi-unanimement « impossible » de poursuivre les cours du troisième trimestre, estimant inévitable de déclarer la fin de l’année scolaire 2019-20 pour les trois cycles de l’enseignement, à l’image du Cnapeste qui ne voit pas d’autre alternative. Cette précipitation des syndicats à déclarer la fin de l’année scolaire n’est pas, à l’évidence, sans susciter des interrogations, dans le sens que rien ne condamne l’école algérienne à fermer ses portes dès le début de l’été.

En terme comptable et au-delà des précautions qu’impose le contexte sanitaire, les mois de juin et juillet ne sont pas systématiquement ceux des vacances, surtout qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle qui appelle vraisemblablement des mesures d’exception. Mais les organisations syndicales s’ingénient à proposer des formules pour comptabiliser les moyennes de passage des élèves en se contentant des résultats obtenus lors des deux premiers trimestres, tout en prévoyant des mesures spéciales pour les élèves des classes d’examen.

C’est ainsi que le Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) propose le report des examens de fin de cycle primaire, du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat au mois de septembre prochain.

Pour sa part, l’Union nationale des personnels de l’éducation et de la formation (Unpef) préconise, quant à elle, la proclamation de la fin de l’année scolaire, la comptabilisation des résultats des premier et deuxième trimestres pour les élèves qui ne sont pas en classes d’examen et l’annulation des examens de fin de cycle primaire et du BEM.

D’autres syndicats ont formulé nombre de propositions notamment le choix de revoir à la baisse les moyennes du passage à la classe supérieure à 9/20 et de prendre en compte « l’évaluation continue » de l’élève dans les résultats de l’examen du bac à travers l’application de « la fiche de synthèse » qui nécessite une comptabilisation des résultats du premier et du deuxième trimestres et de les rajouter à la moyenne du bac de manière exceptionnelle. n