L’allée du vieux bazar d’Antakya, qui a résisté à la violence du séisme en Turquie, s’anime soudain avec la course éperdue d’un jeune homme, la tête ensanglantée, poursuivi par un boutiquier muni d’une barre de fer. Ce que les secousses n’ont pas détruit, les pillards s’en chargent, défonçant à coups de masse les vitrines, arrachant les grilles et rideaux de fer.

La situation s’est brusquement tendue samedi à Antakya, dans le sud du pays, où commerçants et forces de l’ordre montent la garde, prêts à réagir à la moindre présence qui leur paraît suspecte. Dans cette ville au passé millénaire, les rues les moins touchées sont désertes, abandonnées à la poussière après le tremblement de terre d’une magnitude de 7.8 qui a dévasté lundi le sud de la Turquie et la Syrie, faisant au moins 25.000 morts. Profitant de cette désolation et de la fuite des habitants, des pillards ont fait leur apparition, se servant dans les magasins restés miraculeusement intacts. Après des supermarchés forcés aux premiers jours de la catastrophe par des familles cherchant à se nourrir, ce sont cette fois les vitrines et les rayons des magasins de téléphonie, d’ordinateurs et de vêtements qui ont attiré les convoitises. Quatre distributeurs d’argent ont été arrachés et vidés. Chez le spécialiste des smartphones, seules les enseignes des grandes marques sont encore à leur place. A part elles, tout est vide et quelques boîtes d’emballages gisent au sol. Chez le voisin, les mannequins de la vitrine, dénudés, ont été renversés et les portants et étagères vidés. Cauchemar Selon les services de sécurité, au moins 48 personnes ont été arrêtées pour pillage dans huit des dix provinces affectées par le séisme – dont 42 dans la seule province d’Hatay, dont Antakya est la plus grande ville – en possession d’importantes sommes d’argent, de téléphones portables, d’ordinateurs, d’armes, ainsi que de bijoux et de cartes bancaires. Croisée dans la rue, Aylin Kabasakal cache mal son désarroi derrière ses lunettes noires. «On surveille nos maisons, nos voitures, raconte-t-elle à l’AFP. Les pillards pillent aussi les maisons. Je ne sais que dire, on est détruit, en état de choc, c’est un cauchemar». «On a déjà perdu nos familles», poursuit-elle. «Nos autorités doivent nous protéger». Dans cette province frontalière de la Syrie, qui accueillait en 2021 plus de 430.000 réfugiés syriens, la suspicion se répand comme une traînée de poudre sur les «étrangers».

Les réseaux sociaux grondent de menaces envers les éventuels fauteurs de troubles, accompagnant des vidéos de tabassage. Nizamettin Bilmez, vendeur d’électroménager, estime que «des Turcs aussi peuvent faire ça». Ses aspirateurs ont moins attiré les convoitises que les téléphones de son voisin. D’autant que l’éboulement de l’immeuble qui le surplombe a partiellement bouché l’entrée de son échoppe. Pour lui, les supermarchés forcés des premiers jours, c’est «normal». «Les gens devaient trouver à manger, des couches pour les bébés. L’aide n’arrivait pas», rappelle-t-il. Mais l’Etat entend reprendre les choses en main: un décret paru samedi au journal officiel autorise les procureurs à détenir les suspects sept jours au lieu de quatre. En visite dans la ville de Diyarbakir (sud-est), le président Recep Tayyip Erdogan a rappelé qu’il avait décrété l’état d’urgence, mercredi. «Cela signifie qu’à partir de maintenant, les personnes impliquées dans des pillages ou des enlèvements doivent savoir que la main ferme de l’État s’abattra sur eux». En attendant, les commerçants du bazar sont prêts à se faire justice. Et le mari d’Aylin prévient qu’il est armé et qu’il va monter la garde devant chez lui. n

Articles similaires