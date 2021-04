Une importante délégation libyenne présidée par le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah est attendue lundi en Turquie qui joue un rôle clé dans le conflit en Libye, a annoncé dimanche l’agence étatique turque Anadolu. La délégation, qui comprend 14 ministres et le chef d’état-major libyen, sera reçue par le président Recep Tayyip Erdogan au palais présidentiel à Ankara. La première réunion du Conseil de coopération stratégique entre les deux pays, une plateforme établie par Ankara pour une discussion à haut niveau des relations bilatérales, se tiendra aussi lors de la visite, a annoncé la présidence turque. Les responsables libyens doivent aussi évoquer les traités signés entre leur pays et la Turquie, selon Anadolu. Des observateurs estiment que la composition de cette délégation reflète l’importance accordée par Tripoli à ses relations avec Ankara. La Turquie était le principal soutien du Gouvernement d’union nationale (GNA) à Tripoli, reconnu par l’ONU, qui faisait face au pouvoir incarné par Khalifa Haftar, homme fort de l’Est, soutenu par la Russie et les Emirats arabes unis notamment. Ankara avait effectué un déploiement militaire en Libye en vertu d’un accord militaire signé avec le GNA. Mais après des années d’instabilité depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye a constitué, au terme d’un processus chapeauté par l’ONU, un exécutif unifié chargé de mener la transition jusqu’à des élections nationales fin décembre. Lors d’une réunion fin janvier par visioconférence au Conseil de sécurité, l’ambassadeur américain par intérim à l’ONU avait demandé à la Turquie et à la Russie de commencer «immédiatement le retrait de leurs forces» de Libye. n

