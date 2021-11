La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) participe du 23 au 25 novembre à Istanbul (Turquie) aux travaux de la 89e session de l’Assemblée générale (AG) de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), a indiqué un communiqué de ce corps de sécurité.

Lors de cette session, à laquelle prennent part les responsables et représentants des différents organes de police des pays membres d’Interpol, plusieurs questions seront débattues en lien avec «le renforcement de la coopération entre les organes de police dans le cadre d’Interpol pour lutter contre les différentes formes de criminalité transfrontalière qui menacent la sécurité des personnes et des sociétés», a précisé la même source.

Le directeur général de la Sûreté nationale est représenté à ces travaux par l’inspecteur général des services de la DGSN, le contrôleur général de

police Hadj Said Arezki, qui conduit une délégation comprenant le directeur de la Police judiciaire, le responsable du service de la coopération internationale et le responsable du Bureau central national (BCN) d’Interpol en Algérie.

