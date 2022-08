Sur l’ensemble du premier semestre de l’année en cours, le nombre de projets déclarés dans le secteur industriel en Tunisie est de l’ordre de 1.535 projets contre 1.730 projets sur la même période de 2021, soit une baisse de 11,3%, a annoncé dimanche l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII). D’après la même source, ces projets seront capables de générer 23.495 emplois contre 23.331 emplois lors des six premiers mois de l’année écoulée, ce qui constitue une légère progression de 0,7%. En valeur, a précisé l’APII, les investissements déclarés dans le secteur industriel ont atteint 1,041 milliard de dinars (environ 332,28 millions de dollars) contre 1,310 milliard de dinars (environ 418,11 millions de dollars) lors du premier semestre de 2021, soit une baisse de plus de 20%. La répartition sectorielle de ces projets d’investissement montre une certaine performance du côté des secteurs du textile et de l’habillement avec +55,4% et de celui du cuir et de la chaussure avec 63,2% de progression sur le premier semestre de l’exercice en cours. Par contre, les investissements déclarés dans les autres secteurs ont enregistré des replis comparativement à la même période de l’année 2021. Des régressions sont plus visibles au niveau des industries agroalimentaires (-20,2%), des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (-48,5%) et des industries mécaniques et électroniques (-10,9%), en plus des industries chimiques (-64,6%).

