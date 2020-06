Pays dont l’économie dépend pleinement de son secteur touristique, la Tunisie a subi, et continue à subir, de plein fouet la crise sanitaire de coronavirus. L’impact est très lourd et le ministre tunisien du Tourisme et de l’Artisanat s’attend à 6 milliards de dinars de pertes.

En baisse de 27% à la date du 10 mai 2020, de 36% à fin mai et de 38% au 10 juin, les recettes touristiques poursuivent leur régression sous l’effet de la crise du coronavirus, selon les données mises à jour par la Banque centrale de Tunisie (BCT), publiées le 24 juin.

Les recettes touristiques ont chuté de 43%, à la date du 20 juin 2020, par rapport à la même période de l’année dernière. Elles sont estimées à 1 milliard de dinars, selon les plus récents indicateurs monétaires et financiers de la BCT. Ces chiffres d’une crise aiguë sont dressés alors que le pays ouvre ses portes aujourd’hui, 27 juin, aux étrangers, avec l’espoir de limiter les dégâts à travers l’offre des stations balnéaires tunisiennes qui font le plein durant les grandes vacances d’été.

Dans cette perspective, les autorités tunisiennes comptent certainement sur le traditionnel afflux massif des touristes algériens, ces derniers représentant depuis plusieurs années l’essentiel de la présence touristique dans ce pays voisin en pareille période.

C’est pourquoi d’ailleurs, l’Algérie, tout comme la Libye, est exclue des pays à risques classés dans deux listes (verte et orange) par le gouvernement tunisien en prévision de la réouverture des frontières. Pour les touristes algériens, cette démarche se fera dans le cadre d’une convention bilatérale entre les deux pays, a déjà indiqué jeudi l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, sous tutelle du ministère tunisien de la Santé, rapporte le site TSA.

«Les pays voisins feront l’objet de conventions bilatérales avec la Tunisie», fait savoir l’Observatoire, alors que le ministre tunisien du Tourisme, Mohamed Ali Toumi, n’a pas manqué de souligner que «l’Algérie est l’un des marchés les plus importants pour la Tunisie» et que «nous devons donc lui accorder une attention particulière, notamment compte tenu des relations fraternelles entre la Tunisie et l’Algérie», a-t-il insisté. Cette précision a été faite dans le cadre de la publication de la classification des pays en fonction du niveau de risque d’infection au SARS-CoV-2 (Covid-19).

Autriche, Allemagne, Italie, Japon, Chine, Niger, Côte d’Ivoire, ou encore Tadjikistan figurent sur la liste verte établie à cet effet, alors que la France, le Maroc, le Canada, l’Espagne ou la Corée du Sud figurent sur la liste orange. Toutefois, et dépit des efforts des autorités tunisiennes pour attirer les touristes algériens, les conséquences socio-économiques, mais aussi psychologiques, de la pandémie sur les centaines de milliers de nos compatriotes fidèles à la destination Tunisie, risquent bien d’avoir raison de leur ardeur passée et réduire sensiblement de la présence algérienne en terre tunisienne pour cette nouvelle saison estivale qui ne ressemble pas aux précédentes.



Risque d’une seconde vague

Même si son cas est rendu sévère par sa forte dépendance du secteur touristique, la Tunisie n’est pas pour autant seule à payer lourdement les frais de la pandémie. En effet, c’est tout le secteur touristique mondial qui compte ses pertes occasionnées par la crise sanitaire. Qu’il s’agisse de tourisme local, de voyages régionaux et internationaux ou encore de tourisme d’affaires, les statistiques du secteur affichent des bas historiques et les pertes d’emplois s’évaluent en millions. Entre-temps, le retour aux activités touristiques fait face au risque d’une seconde vague de Covid-19 qui pousse les opérateurs à tempérer leur ardeur et à repousser l’échéancier de la reprise.

Et la Tunisie n’est pas, non plus, le seul pays africain à perdre gros, sachant que les pertes pour le secteur dans le continent sont estimées à 2 millions de postes directs et indirects, selon l’Organisation des Nations unies (ONU). De son côté, la Fédération régionale des entreprises du voyage y prévoit une perte de 75% en 2020.

Au Maroc, qui rouvrira ses portes aux étrangers le 1er juillet, le secteur du tourisme risque de perdre 80 milliards de DH de recettes en devises. Et certains professionnels, cités par des médias locaux, craignent que la saison ne soit déjà compromise. D’autres pays africains tels que l’Ouganda, l’île Maurice et les Seychelles ont également annoncé qu’ils n’ouvriraient pas encore, tandis que l’Afrique du Sud a opté pour le report de la date de réouverture au début de l’année 2021, en comptant sur le tourisme intérieur et les voyages d’affaires pour qu’«ils soient les principaux moteurs de la reprise, suivis par les voyages régionaux et internationaux (long-courriers)», indique le ministère du Tourisme.

En Algérie, où le secteur touristique reste toujours à la traîne, ce sont surtout les engagements non tenus et l’absence d’une stratégie réellement porteuse pour le secteur qui font parler régulièrement, et inlassablement, les responsables du secteur. Ces derniers se succèdent aux commandes, au rythme de limogeages et promotions qui ne changent toutefois rien sur le terrain, étouffant dans l’œuf toutes les potentialités touristiques dont regorge le pays.

Dernière démonstration en date, le tout frais changement du ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, dans le cadre du remaniement dans le gouvernement opéré mardi dernier. Le nouveau ministre, Hamid Hamidou, a mis en avant, jeudi, l’importance d’asseoir des passerelles de communication et de concertation entre les différents acteurs pour atténuer les séquelles du nouveau coronavirus (Covid-19) sur le secteur du tourisme en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère. «La promotion de la destination Algérie au rang des destinations touristiques internationales requiert une plus grande libération des initiatives et d’innovation», a affirmé le ministre lors d’une conférence en visioconférence, sur «La promotion du tourisme intérieur à travers la valorisation du patrimoine et des circuits locaux». Il a estimé, à ce propos, que la prochaine étape exige «la conjugaison de tous les efforts en vue de s’adapter aux nouveautés économiques et touristiques».

Saluant «le sens de responsabilité des opérateurs qui, en dépit des difficulté de l’heure, ont affiché leur pleine disponibilité à contribuer à la relance de l’activité touristique», le ministre s’est dit disposé à «coopérer avec tous, à écouter toutes les propositions et à prendre en considération l’ensemble des initiatives en vue de leur cristallisation en plans d’action au service du développement du tourisme en Algérie, et partant renforcer leur rôle dans le soutien au développement socio-économique». <