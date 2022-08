Plus de 650 migrants, dont des Egyptiens partis de Libye, ont été secourus en mer ou interceptés ce week-end par les autorités tunisiennes alors qu’ils projetaient de rejoindre l’Europe en traversant la Méditerranée, a-t-on appris lundi de sources officielles. Au total, 657 personnes parmi lesquelles une famille de Tunisiens avec femmes et enfants ont été sauvées ou empêchées de partir entre vendredi et lundi dans 46 tentatives d’émigration différentes, selon les éléments communiqués par les autorités maritimes et militaires. Dans la nuit de dimanche à lundi, «des unités de la garde maritime du nord, du centre, et de la côte sud ont réussi à contrecarrer 10 tentatives de franchissement de la frontière (maritime vers l’Italie, ndlr) et secouru 156 personnes», a indiqué la Garde nationale dans un communiqué. Parmi ces 156 migrants, les autorités ont identifié 102 ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne, les 54 autres étant des Tunisiens. La nuit précédente, la garde nationale a dit avoir «déjoué 11 tentatives d’émigration de 219 migrants depuis les côtes du centre et du sud du pays», dont 113 ressortissants d’Afrique subsaharienne et l’autre moitié de Tunisiens. Les autorités ont indiqué avoir saisi 12 moteurs et 7 bateaux, sans préciser dans quel état étaient ces embarcations. De son côté, la marine militaire a «porté secours à 42 Egyptiens», dimanche, devant l’archipel de Kerkennah (centre-est), partis la nuit précédente des côtes libyennes, a indiqué à l’AFP Mohamed Zekri, porte-parole du ministère de la Défense. Après le naufrage de leur embarcation, ils s’étaient réfugiés sur une plateforme pétrolière au sud-est de l’archipel. Par ailleurs, dans la nuit de vendredi à samedi, les forces de l’ordre ont empêché une tentative de départ depuis Hammamet (centre-est) d’une famille de 15 personnes originaire de Kairouan (centre) dont cinq femmes et quatre enfants en bas âge. Selon une source sécuritaire interrogée lundi par la radio Mosaïque FM, ils avaient déboursé environ 50.000 dinars (15.000 euros) pour se procurer un bateau, deux moteurs et des gilets de sauvetage. La même nuit, la garde nationale a dit avoir intercepté 225 migrants dans 23 tentatives différentes depuis différents points du littoral tunisien, sans préciser l’origine de ces candidats à l’émigration. La Tunisie traverse une grave crise politico-économique et compte désormais quatre millions de pauvres. La Libye est elle en proie au chaos depuis 2011 avec des milices qui gèrent le trafic juteux des migrants venant d’Afrique subsaharienne. Au printemps et en été, à la faveur d’une météo plus clémente, les tentatives d’émigration clandestine vers l’Europe tendent à augmenter. L’Italie, dont certaines côtes sont à seulement 200km du littoral tunisien, est l’un des principaux points d’entrée pour les migrants en provenance d’Afrique du Nord. Ils arrivent surtout de Tunisie et de Libye, deux pays frontaliers d’où les départs ont recommencé à croître ces deux dernières années, après un ralentissement pendant l’épidémie de Covid. Selon l’agence européenne Frontex, la route de Méditerranée centrale a été empruntée par plus de 42.500 migrants entre janvier et juillet, soit une hausse de 44% par rapport aux sept premiers mois de 2021. n

