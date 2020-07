La Tunisie ne sera pas à l’abri d’une deuxième vague de contamination au nouveau coronavirus Covid-19 «dès l’automne prochain, notamment après l’ouverture des frontières, a déclaré le ministre tunisien de la Santé, Abdellatif Mekki. Il a précisé que les changements climatiques ont un effet direct sur la propagation du virus, malgré l’avis de la plupart des scientifiques, qui ont prétendu que la baisse des températures n’avait aucune incidence sur la pandémie. Il a relevé la nécessité de se préparer «comme il se doit à cette nouvelle vague à travers le respect des mesures de prévention (port du masque, distanciation, lavage des mains)». Le ministre a expliqué que les organisations internationales ont évoqué la possibilité d’une deuxième vague, au vu de la situation sanitaire dans le monde, ajoutant que la Tunisie «suit de près l’évolution de la pandémie à l’échelle régionale et dans tous les pays du monde». «Il n’est plus possible de poursuivre la fermeture des frontières, même si les craintes des citoyens sont justifiées» a-t-il lancé, en réponse aux interrogations sur les risques de contamination après l’ouverture des frontières tunisiennes le 27 juin courant. n

Articles similaires