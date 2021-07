La situation sanitaire en Tunisie jugée «catastrophique» par les autorités officielles a plongé

le système sanitaire dans l’«effondrement» en raison du nombre record quotidien de contaminations et de décès au Covid-19 ces dernières semaines ainsi que la détection du variant «Delta», poussant à une mobilisation internationale et l’implication de la diaspora.

Lors d’un entretien accordé à une radio tunisienne, la porte-parole du ministère tunisien de la Santé, Nissaf Ben Alya a déclaré jeudi, que le taux des cas avait «énormément augmenté», face à un système sanitaire «malheureusement effondré», appelant à unir les efforts et éviter que la catastrophe (sanitaire) «n’empire» durant cette vague de propagation du virus, qui a atteint des niveaux inédits dans ce pays. Le ministère tunisien de la Santé a signalé lundi 4.310 nouveaux cas positifs au Covid-19 et 106 décès supplémentaires dans le pays au cours des dernières 24 heures, portant ainsi à 501.923 cas confirmés et 16.494 décès liés au virus depuis l’apparition de la pandémie en mars 2020. Pour limiter la propagation du virus, les autorités ont ordonné le confinement de la population dans six gouvernorats où le taux de propagation du virus est particulièrement élevé, dont Tunis et sa banlieue. Le confinement et le couvre-feu nocturne ont été prolongés jusqu’au 31 juillet dans ces gouvernorats, outre la suspension de toutes les activités et manifestations sportives ainsi que les assemblées générales des structures sportives, et les manifestations culturelles et artistiques jusqu’au début du mois d’août prochain. Lors d’une réunion d’urgence tenue début juillet avec des responsables militaires et sécuritaires pour examiner la situation sanitaire dans le pays, le président tunisien Kaïs Saïed avait appelé «à réfléchir à une nouvelle vision commune» pour faire face à la pandémie, estimant que la responsabilité nationale «n’est pas basée sur les calculs politiques, la compétition ou la rivalité», mais nécessitait l’unification des efforts et des mesures devant être prises dans la période à venir.



Une mobilisation internationale et la diaspora à la rescousse

En vue de soutenir les efforts nationaux dans la lutte contre la propagation rapide du Covid-19, le gouvernement tunisien a appelé à une mobilisation internationale, impliquant aussi la diaspora installée en France pour qu’elle contribue par des dons dans le système de santé de son pays. L’Ambassade de Tunisie en France a exhorté les Tunisiens résidents en France (…) à contribuer activement au soutien des établissements de santé en Tunisie à travers des dons en nature (équipement, matériel médical et paramédical), ou sous forme pécuniaire. A l’échelle internationale, plusieurs pays ont envoyé des dons ou promis de soutenir la Tunisie. Dans ce sillage, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a eu, lundi, un entretien téléphonique avec son homologue tunisien, Kaïs Saïed avec lequel il a évoqué la situation pandémique et les derniers développements de la situation sanitaire en Tunisie. A cette occasion, le Président Tebboune a exprimé «la solidarité de l’Algérie, peuple, gouvernement et président, avec le peuple tunisien frère face à la pandémie de la Covid-19», soulignant que l’«Algérie acheminera, mardi 13 juillet 2021, une aide de 250.000 doses de vaccins et du matériel médical de première nécessité pour faire face à cette pandémie». Durant la même journée, un avion militaire atterrira en Tunisie pour livrer une aide Turque, composée de 50.000 doses de vaccin anti Covi-19, et du matériel médical au profit de ce pays où 736.333 personnes ont totalement été vaccinées, au 121e de la campagne nationale de vaccination. Ce don, s»ajoutera à celui d’autres pays, dont la Chine qui a annoncé mardi, un nouveau octroi «dans les plus brefs délais», de 400.000 doses de vaccins anti-Covid 19, «compte tenu de la situation épidémique actuelle en Tunisie».(APS)