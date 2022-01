L’ancien ministre de la Justice est accusé d’avoir délivré des certificats de nationalité en violation de la loi tunisienne. Dans une conférence de presse, lundi 3 janvier à Tunis, le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine a parlé de «soupçons de terrorisme»

Par Lyes Sakhi

L’affaire Noureddine Bhiri, du nom de l’ancien ministre de la Justice, a connu de nouveaux développements, lundi 3 janvier à Tunis, après la conférence de presse du ministre tunisien de l’Intérieur Taoufik Charfeddine. S’exprimant sur le cas de M. Bhiri, qui est également vice-président du mouvement Ennahda, assigné à résidence et actuellement hospitalisé à Bizerte, M. Charfeddine a déclaré que «les récentes décisions d’assignation à résidence ont été prises conformément à la loi et à la suite d’enquêtes, actuellement en cours, liées à l’octroi illégal de passeports, de certificats de nationalité et de cartes d’identité.» Selon le ministre de la Justice, le dossier de l’ancien ministre de la Justice (2011-2013), qu’il n’a pas nommé, serait lié à des «soupçons de terrorisme» qui ont poussé, selon sa déclaration, les services de sécurité tunisiens à intervenir d’urgence et de manière préventive, conformément aux dispositions de la loi antiterroriste tunisienne. «Il y avait des craintes d’acte terroriste (…) touchant à la sécurité du pays, il fallait réagir», a expliqué devant la presse Taoufik Charfeddine, précisant avoir transmis des «procès-verbaux» au ministère de la Justice et au Parquet qui «ont tardé» à prendre des mesures. Le ministre a dit avoir alors décidé d’ «appliquer rapidement» la «mise sous contrôle judiciaire» de M. Bhiri, assurant avoir respecté la législation tunisienne. Le dossier Bhiri est caractérisé par des «soupçons graves», selon M. Charfeddine, et porte notamment sur «la fabrication et remise» de faux papiers d’identité et certificats de nationalité, au profit entre autres d’une Syrienne. Le ministre a dit avoir «veillé personnellement à ce que M. Bhiri soit bien traité». «Nous avons fait notre devoir sécuritaire, légal et humain», a-t-il dit.

Selon une délégation de l’Instance de prévention de la torture (INPT, autorité indépendante) et du Haut-commissariat de l’ONU aux droits de l’Homme qui lui a rendu visite, M. Bhiri est hospitalisé depuis dimanche «sous surveillance rapprochée en cardiologie» à Bizerte, car il est atteint de plusieurs maladies chroniques (diabète, hypertension, notamment). Il a «refusé d’être transféré à l’hôpital militaire» où il aurait pu être mieux pris en charge, a indiqué le ministre, ajoutant aussi avoir proposé à l’épouse de M. Bhiri, l’avocate Saïda Akermi, de lui rendre visite, accompagnée de son médecin traitant, ce que celle-ci a refusé, selon lui. Maître Akermi avait déclaré plus tôt qu’elle avait été empêchée de rendre visite à son époux, une version confortée par plusieurs sources concordantes. La conférence de presse du ministre de la Justice a été organisée après la réunion, présidée plus tôt dans la journée de lundi, à Carthage, par le président de la République, Kaïs Saïed, en présence de la cheffe du gouvernement Najla Bouden, de la ministre de la Justice, Leila Jaffel, du ministre de la Défense nationale, Imed Memiche, et du ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine. Selon un communiqué de la présidence tunisienne, la réunion a porté sur «le fonctionnement du gouvernement et la situation politique, économique et sociale en Tunisie».

Lundi 3 janvier, le Comité de défense de Noureddine Bhiri avait déclaré avoir déposé une plainte contre le président Kaïs Saïed et son ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine pour «enlèvement». M. Bhiri a été transféré, suite à son arrestation vendredi 31 décembre 2021, vers Menzel Jemil, dans le nord de la Tunisie, pour assignation à résidence sous surveillance sécuritaire, puis évacué vers l’hôpital de Bizerte après la détérioration de son état de santé, samedi 1er janvier.

Une source informée de l’INPT a indiqué, lundi, à l’AFP, n’avoir «aucune nouvelle» de l’autre interpellé, Fethi Baldi, membre aussi d’Ennahdha. Le ministre Charfeddine a assuré avoir donné les autorisations nécessaires à l’INPT pour intervenir dans le cadre de son mandat qui consiste à vérifier la santé et les conditions de détention de personnes privées de liberté.