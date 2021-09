Le président tunisien Kais Saied a chargé pour la première fois une femme, Najla Bouden, de former un gouvernement en Tunisie, deux mois après le limogeage du précédent cabinet, a annoncé mercredi la présidence. Mme Bouden a été « chargée de former un gouvernement dans les plus brefs délais », a indiqué la présidence dans un communiqué. Née en 1958 et scientifique de formation, Mme Bouden, qui a pratiquement le même âge que le président Kais Saied et est originaire de la ville de Kairouan, est inconnue du grand public. C’est la première fois qu’une femme prend la tête du gouvernement en Tunisie, même si les pouvoirs octroyés à ce rôle ont été considérablement amoindris par les « mesures exceptionnelles » adoptées par M. Saied le 22 septembre, qui suspendent l’application de chapitres clé de la Constitution. La présidence a publié une vidéo de M. Saied recevant Mme Bouden dans son bureau et la chargeant de former un nouveau gouvernement pour le lui présenter « dans les prochaines heures ou jours ». M. Saied a insisté à plusieurs reprises sur le caractère « historique » de la nomination d’une femme pour la première fois pour diriger le gouvernement en Tunisie. « C’est un honneur pour la Tunisie et un hommage à la femme tunisienne. » La principale mission du futur gouvernement sera « de mettre fin à la corruption et au chaos qui s’est répandu dans de nombreuses institutions de l’Etat ». Le décret présidentiel du 22 septembre est venu officialiser le coup de force du 25 juillet du président Kais Saied par lequel il s’est arrogé les pleins pouvoirs, après avoir limogé le Premier ministre, gelé le parlement et avoir repris en main aussi le pouvoir judiciaire. Désormais, sur la base des « mesures exceptionnelles » prises le temps de mener une série de « réformes politiques », le chef de l’Etat, détenteur du pouvoir exécutif, préside lui-même le conseil des ministres. Les mesures du 22 septembre prévoient aussi la poursuite du gel du Parlement et que le président légifère par décrets. Avant sa nomination surprise, Mme Bouden était directrice générale d’un projet de réforme de l’enseignement supérieur. Auparavant, cette docteure en géologie avait été chargée de mission, puis directrice générale au ministère de l’Enseignement supérieur.

