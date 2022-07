Les protestataires accusent le président Kais Saeed de se tailler une loi fondamentale à la mesure de l’autocratie qu’il veut instaurer dans le pays depuis sa décision de suspendre, il y a une année, le Parlement. Son texte, soumis à référendum demain lundi, a des fortes chances de passer dans une Tunisie davantage préoccupée par son sort économique.

Plusieurs centaines de manifestants sont sortis hier à Tunis pour crier leur hostilité au projet de nouvelle Constitution que le président Kais Saeed va soumettre à référendum lundi prochain. «Dégage», «le peuple veut la chute du Kais Saïed, le peuple veut la chute de la Constitution», ont notamment scandé les manifestants rassemblés à l’appel du Front du Salut national (FSN), une coalition d’opposants. Selon les observateurs, ils étaient moins d’un millier à brandir le drapeau national. Depuis le 25 juillet 2021, le président tunisien s’est arrogé les pleins pouvoirs en limogeant le Premier ministre et en suspendant le Parlement, qu’il a finalement dissous fin mars, faisant vaciller la jeune démocratie tunisienne, berceau du Printemps arabe en 2011.

«Une année est passée et Saïed a échoué à gérer le pays et à présenter une vision claire», a déclaré Imed Khemiri, porte-parole du parti islamiste Ennahdha à l’adresse de la foule, réunie sur l’avenue Habib Bourguiba, sous la surveillance d’un imposant dispositif policier. «Saied recevra lundi une bonne gifle parce que le peuple va lui montrer son désintérêt» pour la nouvelle Constitution, a assuré en tribune, le président du FSN, Ahmed Nejib Chebbi, vétéran de la scène politique. Un pari risqué quand on sait la popularité du président tunisien. L’influente centrale syndicale UGTT n’a pas donné de consignes de vote.

Lundi 18 juillet, plus de 9 millions de Tunisiens sont appelés à voter sur le projet de nouvelle loi fondamentale qui a de fortes chances d’être adoptée. Le projet de M. Saied prévoit un président exerçant le pouvoir exécutif, appuyé par un chef de gouvernement qu’il désigne et peut révoquer, sans passer par le Parlement. Le rôle du Parlement est fortement réduit et une nouvelle chambre des régions est créée pour contrebalancer le poids de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). L’opposition et diverses ONG, qui se sont mobilisées ces derniers mois contre la politique de M. Saied, ont appelé au boycott du référendum, disant redouter le retour à un régime «dictatorial» comme celui de Zine El Abidine Ben Ali, renversé par la Révolution de 2011.

La Tunisie, pays de 12 millions d’habitants, est en proie à une grave crise politique Au lendemain du référendum, le principal défi du président restera une économie en déconfiture avec un chômage élevé (40% chez les jeunes), une inflation accentuée par la guerre en Ukraine et 4 millions de pauvres. Au bord de la banqueroute, la Tunisie négocie depuis des mois un nouveau prêt avec le FMI qui a fait état, avant le référendum, de «progrès satisfaisants» en vue d’un accord. Mais nombre d’experts redoutent que les sacrifices demandés n’aggravent les difficultés du pays.

