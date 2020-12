Le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, a décidé, vendredi, de prolonger de six mois l’état d’urgence instauré dans le pays depuis novembre 2015, à compter du 26 décembre au 23 juin 2021, rapporte l’Agence tunisienne TAP. L’état d’urgence a été décrété en Tunisie, au niveau national et sans interruption, depuis le 24 novembre 2015, à la suite d’une attaque terroriste ayant ciblé un bus de la Garde présidentielle, à Tunis. L’attaque avait fait 12 morts parmi le corps sécuritaire et 16 blessés parmi des sécuritaires et des civils.

