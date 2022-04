Les Journées cinématographiques de Carthage (JCC) auront lieu du 29 octobre au 5 novembre prochains, a annoncé samedi le comité d’organisation des JCC. Ces JCC 2022, qui seront à leur 33e session, seront présidées par la réalisatrice Sonia Chamkhi, nommée le 1er avril écoulé par le ministère tunisien des Affaires culturelles. Elle assurera cette tâche pour trois mandats consécutifs. Le processus d’inscription des films aux JCC sera lancé le 10 mai prochain. Après deux reports, en raison de la pandémie de COVID-19, les dernières JCC de 2020 ont été organisées du 18 au 23 décembre dans une édition rétrospective, en l’absence de la compétition officielle. Dans un communiqué du bureau de communication, les organisateurs des JCC ont noté que plus d’un demi-siècle d’engagement au service des cinémas africain, arabe, asiatique et latino-américain, ces journées ont veillé à préserver leur ouverture au «Best of the Best» des productions cinématographiques internationales. Les JCC furent lancées en 1966. Depuis lors, cet événement offrait une fenêtre de visibilité pour les films arabes et africains, toutes catégories confondues, avec un raccourci, dans les dernières éditions, sur les cinémas du monde. Depuis décembre 2014 (lors de la 25e édition), les JCC se détachait de sa fréquence biannuelle pour en devenir une échéance culturelle annuelle.

