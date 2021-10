Le président tunisien, Kaïs Saïed, a réitéré mercredi son refus catégorique de toute ingérence dans les affaires internes de son pays au cours d’un entretien avec le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Al-Gaith, qui effectue une visite officielle en Tunisie, a rapporté l’agence de presse TAP. M. Saïed a remercié M. Abou Al-Gaith «pour ses prises de position de soutien en faveur de la Tunisie dans cette circonstance historique qu’elle traverse», selon un communiqué de la présidence tunisienne. M. Saïed a souligné l’ouverture de la Tunisie à la concertation et à la coopération avec les pays frères et amis «dans le cadre du respect mutuel de la souveraineté nationale et son refus de toute forme de tutelle ou d’ingérence dans ses affaires intérieures», lit-on dans le même communiqué. Le président tunisien a également rappelé son adhésion solennelle aux principes de la démocratie, du respect des libertés et de la garantie des droits de l’homme.

