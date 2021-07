Plusieurs ONG internationales ont exprimé samedi leur inquiétude sur la situation en Tunisie depuis que le chef de l’Etat s’est octroyé les pleins pouvoirs, après l’arrestation du député indépendant Yassine Ayari, très critique envers l’armée et le président tunisien. Cette interpellation «confirme les craintes selon lesquelles le président Saied risque d’utiliser ses pouvoirs extraordinaires contre ses opposants», a estimé dans un communiqué le directeur de Human Rights Watch (HRW) pour l’Afrique du Nord, Eric Goldstein. Vendredi, le député indépendant et ex-blogueur, Yassine Ayari, a été arrêté. Déjà condamné plusieurs fois pour son discours très critique envers l’armée, il avait qualifié cette semaine le régime d’exception instauré par le président de «coup d’Etat militaire». La justice militaire tunisienne a confirmé son interpellation, en application d’un jugement rendu fin 2018, qui le condamnait à deux mois de prison pour une publication critique envers l’armée sur Facebook, selon un communiqué. M. Ayari bénéficiait auparavant de son immunité parlementaire. Mais lorsque le président tunisien, Kais Saied, s’est octroyé les pleins pouvoirs et a suspendu le Parlement pour 30 jours en invoquant la constitution dimanche, il a également levé l’immunité des députés. L’antenne tunisienne de l’ONG Amnesty International a fait part elle aussi de son «inquiétude» concernant l’arrestation de M. Ayari. Elle «condamne fermement le jugement des civils devant les tribunaux militaires et les procès d’opinion quels qu’ils soient.» De son côté, HRW s’inquiète également de l’arrestation de «quatre membres d’Ennahdha», le parti d’inspiration islamiste au pouvoir depuis 10 ans en Tunisie. Selon l’ONG américaine, ils étaient accusés d’avoir cherché à «perpétrer des actes violents» devant le Parlement. Un responsable d’Ennahdha a confirmé ces interpellations à l’AFP, qui ont eu lieu en début de semaine. Les quatre personnes concernées ont été relâchées vendredi sans faire l’objet de poursuite judiciaire, a-t-il précisé. Des Tunisiens expriment actuellement leur crainte d’un retour à la répression, dix ans après la révolution qui a provoqué la chute du dictateur Zine El Abidine Ben Ali. Vendredi, M. Saied a assuré qu’il n’y avait «pas de peur» à avoir concernant la liberté d’expression, en affirmant qu’il «détest(ait) la dictature». Il a expliqué que les arrestations ne concernaient que des personnes déjà poursuivies par la justice. Samedi, l’association tunisienne I Watch a publié une liste de 14 députés qui sont sous le coup de poursuites judiciaires et risquent donc d’être arrêtés. Dans une tribune publiée par le New York Times, le chef d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, a une nouvelle fois accusé le président Saied d’avoir pris des mesures qui violent la constitution. «Ces décisions suivent le cahier des charges pour mettre en place une dictature», a estimé le président du Parlement tunisien. «La dictature mène invariablement à une augmentation de la corruption, du népotisme, des violations des libertés individuelles et des inégalités», a fait valoir M. Ghannouchi.

