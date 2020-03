L’ancien Premier ministre tunisien, Hamed Karoui, est décédé, vendredi, à l’aube à l’âge de 93 ans. Hamed Karoui est né le 30 décembre 1927 à Sousse. Il était médecin de profession. Il a occupé plusieurs fonctions politiques et fut un des dirigeants de premier plan du Parti socialiste destourien (PSD) et du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD). Il était Premier ministre durant 10 ans (1989-1999). Député représentant de la circonscription de Sousse au Parlement, Hamed Karoui fut vice-président de l’Assemblée nationale de 1983 à 1986. e défunt a également occupé le poste de ministre des Sports (1986-1987). Il était à la tête de l’Etoile Sportive du Sahel durant plusieurs années. En 2013, Hamed Karoui crée le mouvement destourien et quitte la scène politique en mai 2016.

