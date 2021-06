La commission régionale de prévention et de lutte contre les catastrophes et l’organisation des secours dans le gouvernorat de Siliana en Tunisie a annoncé au cours d’une réunion tenue dimanche, au siège du gouvernorat, qu’»un confinement sanitaire général d’une semaine a été décrété à partir de dimanche dans ce gouvernorat», rapporte l’agence TAP. Elle a précisé qu’un couvre-feu sera instauré de 20h à 5h du matin en raison de la gravité de la situation épidémique dans la région.

Le gouverneur de Siliana, Abderrazek Dekhil a indiqué dans une déclaration à la TAP que «cette mesure ne sera pas appliquée pour les examens nationaux et les secteurs vitaux, ajoutant que les déplacements hors du gouvernorat seront interdits sauf pour nécessité, de même que les cérémonies et autres manifestations. Les marchés publics, cafés, entreprises privés, bains maures et restaurants seront également fermés, a-t-il informé. De son côté, le directeur général de la santé Adel Haddadi a fait savoir que le nombre des cas positifs s’élève à 538 pour 100.000 habitants, affirmant que la capacité d’accueil dans les services de réanimation et d’oxygène à l’hôpital régional de Siliana a atteint 100% et 97% dans les hôpitaux locaux. n

