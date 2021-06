Foot/ Amical : l’équipe nationale s’offre la Tunisie (2-0) et bat le record africain d’invincibilité TUNIS, 11 juin 2021 (APS) – L’équipe nationale de football s’est imposée face à son homologue tunisienne 2 à 0 (mi-temps : 2-0), en match amical préparatoire, disputé vendredi soir au stade Hamadi-Agrebi de Radès (Tunis), en vue du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Bounedjah (18e) et Mahrez (27e) ont permis à l’Algérie d’aligner un 27e match sans défaite, et battre ainsi le record africain d’invincibilité, que détenait la Côte d’Ivoire depuis 2013. Le début de la rencontre a été très disputé et équilibré entre deux équipes qui ont mis beaucoup d’intensité. Les « Verts » se sont procurés deux coups-francs lors du premier quart d’heure, mais qui n’ont rien donné. Les Algériens sont montés en puissance au fil des minutes pour inquiéter sérieusement la défense tunisienne. Servi par Belaïli, le capitaine Riyad Mahrez s’est procuré la première action dangereuse de la partie, son tir dans la surface est repoussé difficilement par le portier de la Tunisie Moez Hassen (16e). Le pressing de l’équipe nationale a fini par payer deux minutes plus tard. Bounedjah, libre de tout marquage en pleine surface, a ouvert le score d’une frappe croisée, sur une remise de la tête de Belaïli. Une réalisation qui permet au sociétaire d’Al-Sadd (Qatar) d’atteindre la barre de 19 buts au classement historique des buteurs de la sélection. Une ouverture du score qui a donné des ailes aux joueurs du sélectionneur Djamel Belmadi, qui ont continué à presser outrageusement l’adversaire, jusqu’à le pousser à commettre des fautes. Fauché à l’entrée de la surface, Feghouli a obtenu un coup-franc direct, exécuté magistralement par Mahrez qui corse l’addition (27e). L’ailier droit de Manchester City signe son 21e but en sélection. La réaction de la Tunisie n’a pas été au rendez-vous, puisque le portier algérien Raïs M’bolhi n’a pas été inquiété tout au long de la première période. == les « Verts » dominés mais tiennent bon == Au retour des vestiaires, la Tunisie, privée des services de ses deux tauliers : Youcef Msakni et Ferjani Sassi, forfaits pour blessures, est revenue avec des intentions offensives, avec l’entrée en jeu de Rafia et Maâloul. Deux changements tactiques de la part du coach tunisien Mondher Kebaier, qui ont permis aux Tunisiens de prendre le contrôle du match, mais sans pour autant transformer les occasions procurées. Les Algériens, qui ont reculé d’un cran, ont procédé par des contres, face à une équipe tunisienne qui a certes dominé la seconde période, mais a manqué terriblement de lucidité. La défense algérienne a bien résisté jusqu’au sifflet final de l’arbitre égyptien Mohamed Maârouf. L’Algérie a terminé le match en infériorité numérique après l’expulsion d’Adlene Guedioura (87e) après avoir reçu deux cartons en l’espace de cinq minutes seulement. Il s’agit du troisième et dernier test amical pour l’Algérie, après ses deux succès réalisés les 3 et 6 juin face respectivement à la Mauritanie (4-1) et au Mali (1-0), au stade Mustapha-Tchaker de Blida. De son côté, la Tunisie concède sa première défaite depuis le 10 septembre 2019. Les « Aigles de Carthage », difficiles vainqueurs samedi face à la RD Congo (1-0), boucleront leur préparation mardi 15 juin face au Mali à Radès. Côté statistiques, il s’agit de la 47e confrontation entre les deux équipes, toutes compétitions confondues. L’Algérie compte désormais 17 victoires, pour 15 défaites, alors que 15 matchs se sont soldés sur un score de parité. Ces rencontres amicales s’inscrivent dans le cadre de la préparation des « Verts » en prévision du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar-2022.

