Alors que six joueurs parisiens ont récemment été testés positifs au Covid-19, dont Neymar, Navas et Di Maria, Thomas Tuchel a assuré hier en conférence de presse que ses derniers se sentaient mieux. Mais l’Allemand s’est tout de même montré pessimiste quant à leurs éventuelles présences dimanche, lors du Classique face à l’Olympique de Marseille (20h).

C’est un «Classique» pas comme les autres qui s’annonce au Parc des Princes. Le PSG, qui s’appuie depuis plusieurs années désormais sur son effectif de grande qualité pour maintenir une série d’invincibilité face à l’OM qui dure depuis le 27 novembre 2011, devrait composer sans six de ses stars dimanche. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Thomas Tuchel en conférence de presse mercredi, à la veille du premier match de Ligue 1 de la saison du club parisien sur la pelouse de Lens.



J’ai des doutes pour dimanche

Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Keylor Navas, Mauro Icardi et Leandro Paredes. Voici la liste des joueurs testés positifs au COVID-19 et d’ores et déjà absents pour le déplacement à Bollaert. Mais mardi, RMC Sport affirmait que trois joueurs de cette liste, à savoir Paredes, Di Maria et Neymar, pourraient être autorisés à jouer face à l’OM, étant donné qu’ils ont déclaré leurs symptômes au club et à la Ligue le 30 août quatorze jours avant le «Classique». Ainsi, c’est à Thomas Tuchel que reviendrait la décision de les faire jouer ou non.

«Je ne veux pas trop en dire, mais les joueurs testés positif se sentent mieux», a d’abord rassuré l’entraîneur allemand hier. Avant de quelque peu refroidir les espoirs des supporters parisiens : «Mais c’est une autre chose de reprendre l’entraînement. Ils reprennent des programmes individuels. J’ai des doutes pour dimanche contre l’OM. Mais il faut attendre pour savoir. Nous sommes très responsables et prudents avec eux.»

Difficile donc d’imaginer le tacticien prendre des risques avec ses joueurs testés positifs tant ils sont des éléments clés de son plan de jeu. C’est donc bel et bien avec une équipe remaniée que le PSG devrait recevoir l’OM dimanche. Une occasion en or pour les Phocéens de mettre un terme à la série parisienne ?

Articles similaires