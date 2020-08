Le président américain Donald Trump va «jeter un oeil» sur une possible grâce d’Edward Snowden, ancien employé du renseignement américain inculpé pour espionnage, a-t-il fait savoir samedi. «Beaucoup de gens pensent qu’il devrait être traité différemment et d’autres gens pensent qu’il a fait des choses très mauvaises», a déclaré le président, interrogé au cours d’une conférence de presse dans le New Jersey (est) sur l’éventualité d’une grâce de Snowden. «Je vais y jeter un oeil très sérieusement» a-t-il ajouté. Edward Snowden, souvent considéré comme un lanceur d’alerte, est un ancien employé de la CIA et ex-contractuel de l’agence de renseignement NSA exilé en Russie depuis qu’il a dénoncé en 2013 la surveillance massive des communications et d’internet dans son pays. L’ancien informaticien est inculpé au pénal aux Etats-Unis d’espionnage et de vol de secrets d’Etat. Il encourt jusqu’à 30 ans de prison. Pendant la campagne présidentielle de 2016, Donald Trump avait qualifié Snowden de «traître total» et avait promis de «le traiter durement» s’il était élu.

