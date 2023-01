Un hélicoptère de type MI-171 relevant des Forces Aériennes, s’est écrasé dans l’après midi de ce lundi 23 janvier 2023, aux environs de la localité d’El Attaf dans la Wilaya de Aïn Defla en 1ère Région Militaire, annonce le Ministère de la Défense Nationale.

L’accident a fait trois morts. Il s’agit du Colonel Menari Mourad, du Commandant Dahmani Moussa Mohamed et du Sergent Cheboua Oussama.

Le Général d’Armée, chef d’Etat major Saïd Changriha a ordonné, en cette douloureuse occasion, l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de cet accident.

Le chef de l’Etat et le chef de l’Etat major de l’armée ont présenté, chacun de son côté, ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles et proches des Chouhada, priant Allah Le Tout Puissant de leur prêter force et courage et d’accorder aux défunts Chouhada Sa Sainte Miséricorde.