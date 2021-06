Trois lauréats sur les six prix octroyés à l’occasion de la cérémonie de la18ème édition de « Export Trophy 2020 », qu’organise chaque année World Trade Center Algiers a annoncé, dans un communiqué, la Confédération Algérienne du Patronat Citoyen. Les gagnants sont : EURL SATEREX, SARL TOP GLOVES LATEX et SARL MERIPLAST qui ont raflé respectivement : le trophée Export 2020, le 2ème prix d’encouragement du jury et le trophée Primo Exportateur, précise la même source.

