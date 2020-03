L’alimentation en eau potable sera suspendue mardi dans un nombre des quartiers des trois communes de Bouzaréah, Beni Messous et Rais Hamidou, en raison des travaux de réparation d’une conduite principale de distribution, a indiqué lundi la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL). La SEAAL procédera le mardi 3 mars 2020 de 08H00 à 16H00 à des travaux de réparation d’une conduite principale de distribution localisée au niveau du réservoir de Bouzaréah, selon un communiqué de l’entreprise. L’alimentation en eau potable sera suspendue au niveau des quartiers des communes de Bouzaréah (Lotissement Bouhammam, Puits des Zouaves, Lotissement Bouscoult et Lotissement Lamara), de Beni Messous (Sidi Youcef) et de Rais Hamidou (Sidi El Kebir), précise la même source. La SEAAL, qui met en place un dispositif de citernage, afin d’alimenter en priorité les établissements publics et hospitaliers durant ces travaux, précise à ses clients des communes impactées par ces travaux, que la remise en service de l’alimentation en eau potable se fera progressivement le même jour à partir de 16H00.

