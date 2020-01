Le tribunal de Tipasa a prononcé, hier, une peine d’une année de prison avec sursis à l’encontre de Saïda Neghza, présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA). Cette peine, en rapport avec l’affaire qui oppose Saïda Neghza à l’entreprise Engeneria 4 Group, est également d’ordre pécuniaire, puisqu’elle devra également verser des indemnités estimées à 1 million de dinars à l’entreprise Engeneria 4 Group et plusieurs autres personnes physiques qui se sont constituées partie civile dans l’affaire en question.

Il est utile de préciser que les chefs d’inculpations retenus contre Saïda Neghza et qui lui ont valu le verdict en question sont en rapport avec une fraude financière. « Elle est accusée d’avoir retiré frauduleusement de la banque une somme d’argent », révèle une source proche du dossier, précisant que « la somme en question est un milliard ». A la question de savoir à quoi a servi cette somme en question, notre source explique qu’« elle a servi de capital à une entreprise, créée en association avec un société espagnole, spécialisée dans les travaux publics ». Laquelle entreprise avait l’ambition d’investir en Algérie. Pour nos sources, les enquêtes qui ont ciblé la patronne de la Confédération générale des entreprises algériennes ont mis en évidence le fait que « la société créée n’a jamais officié depuis sa fondation » et que Neghza se serait attribuée « un salaire important » au sein de l’entreprise en question. Pour nos sources, cette affaire n’aurait pas éclaté au grand jour si des investisseurs n’avaient pas porté plainte contre la patronne de la CGEA. «La justice s’est saisie de l’affaire tout de suite après une plainte des investisseurs espagnols pour mettre la lumière sur les dessous de l’affaire », nous explique-t-on. L’affaire, qui remonte à quatre ans, a mobilisé plusieurs enquêteurs et investigateurs spécialisés pour mettre en évidences les irrégularités dans

ce dossier.

