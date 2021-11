Le Pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier et économique près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a reporté, lundi, le procès de l’ancien ministre de la Jeunesse et des sports, Mohamed Hattab au 29 novembre. Mohamed Hattab est poursuivi pour « dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d’indus avantages » lorsqu’il était wali de Mostaganem.

Articles similaires