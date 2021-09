Le Pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier et économique près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a reporté lundi au 4 octobre prochain le procès de l’ancienne ministre de la Poste et des Télécommunications, Imane Houda Feraoun. Ce report intervient à la demande du collectif de défense en raison de la constitution d’un nouvel avocat, et en attendant la désignation d’un interprète pour le représentant de la société chinoise «Huawei».

Placée en détention provisoire à l’établissement pénitentiaire de Koléa, Imane Houda Feraoun est poursuivie pour des chefs d’accusation liés à la corruption dont la dilapidation des deniers publics, l’octroi d’indus privilèges et l’abus de fonction.

L’ancienne ministre de la Poste est impliquée dans plusieurs dossiers, dont le projet d’un million de lignes internet haut débit ayant causé au trésor public une perte de plus de 73 millions USD, en sus du dossier d’octroi d’indus avantages à la société «Mobilink» appartenant aux frères Kouninef, poursuivis également dans des affaires de corruption.

Le projet «Mobilink» a coûté au trésor public des pertes de l’ordre de 30 millions USD. Sont poursuivis également dans cette affaire, 9 anciens cadres du secteur durant la période où Imane Houda Faraoun était à sa tête. n

Articles similaires