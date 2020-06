Les trois frères Kouninef ont été auditionnés dimanche par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed dans le cadre d’affaires de corruption pendantes, a-t-on appris de source judiciaire. Les frères Réda, Abdelkader-Karim et Tarek Kouninef avaient été placés le 24 avril 2019 sous mandat de dépôt, après avoir comparu la première fois evant le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed. Ils devaient répondre à plusieurs chefs d’inculpation dont «trafic d’influence», «détournement de fonciers et de concessions», et «non respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics».