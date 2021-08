Le procès de l’ancien wali de Tipasa, Moussa Ghellai, poursuivi dans des affaires de corruption, s’est ouvert lundi au Tribunal de Sidi M’Hamed d’Alger. L’ancien wali comparait avec 13 autres accusés dont d’anciens responsables à la wilaya et de cadres issus de différents secteurs (tourisme, environnement et industrie…). Ils sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation dont l’octroi de marchés en violation de la loi, notamment le projet d’investissement pour la réalisation d’un parc d’attraction dans la wilaya de Tipasa, dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d’indus avantages. L’ancien wali de Tipasa Ghellai Moussa est placé actuellement en détention à l’établissement pénitentiaire de Koléa, suite à sa condamnation en août 2019 à une peine de 12 ans de prison ferme dans l’affaire de l’ancien Directeur général de la sûreté nationale, Abdelghani Hamel, pour octroi d’un lot de terrain à l’un des fils de ce dernier. <

Articles similaires