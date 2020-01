Un second dimanche de mobilisation au tribunal de Sidi M’hamed en soutien aux quatre manifestants interpellés vendredi en marge du Hirak. Comme ceux de la semaine passée, ils sont accusés d’incitation à attroupement.

Encore un dimanche pluvieux, mais cette fois-ci, le soleil a décidé d’être de la partie. Cela a donné un sublime et grandiose arc-en-ciel, le premier de l’année, aqueduc coloré surplombant Alger du sud au nord, pour le plus grand bonheur des enfants et même des adultes, en cette matinée de début de semaine.

Cela dura le temps d’une averse sous le soleil. Nabil, Lyès, El Hadi et Noureddine n’auront pas cette chance d’admirer cette prouesse artistique de dame nature, entre la cellule de Cavaignac et leur acheminement en fourgon cellulaire vers le tribunal de Sidi M’hamed. Mais, symboliquement, l’arc-en-ciel n’est-il pas associé au beau temps après la pluie, à la joie et au renouvellement ?

Dans le hall des pas perdus du tribunal de Sidi M’hamed, se retrouvent les inconditionnels du Hirak et des causes justes. Il y a là les dames du Hirak pour qui, chaque détenu est un frère. Baya, Fatiha, Djamila et bien d’autres. Les ex-détenus sont également présents : Samira Messouci, Messaoud Leftissi, Mohamed Smallah, Omar Bouchenane, Mohamed Hillal, Hakim Addar, Djallal Mokrane et d’autres encore. Des visages parmi les relaxés de la semaine passée. De nombreux anonymes aussi. Et, les plus touchés, les familles des accusés. Le père et la maman de Nabil Alloun et toute la famille de Lahouazi : mère, sœurs, frères… De tous les visages, les plus affectés sont ceux des mamans. Si le père de Nabil arrive à plaisanter et même à rire, même si en son for intérieur, une profonde blessure s’est rouverte, la maman, elle, n’arrive pas, malgré son air stoïque, à cacher sa détresse. Sa tristesse et surtout ses craintes d’un retour à la case prison pour Nabil. L’autre maman au cœur torturé, est celle de Ilyas Lahouazi…

Ce matin au tribunal de Sidi M’hamed, la grande famille du Hirak se serre les coudes et espère fortement une issue heureuse à cette interpellation. L’arc-en-ciel est un signe de bon augure…



Sit-in rue de la Liberté confisquée

C’est vers onze heures que la centaine de manifestants rejoint la rue de la Liberté, à moins de cent mètres de l’entrée des accusés du tribunal de Sidi M’hamed.

Peu de policiers en déploiement devant le tribunal, certainement mobilisés par l’arrivée d’Erdogan, le président turc, en visite officielle en Algérie, mais aussi par une rumeur sur les réseaux sociaux, selon laquelle une marche inopinée prendrait son départ depuis la place des Martyrs. La place mythique est discrètement quadrillée par les forces de police, au point où même les camions, habituellement ceinturant la place, sont plutôt enfouis dans les ruelles adjacentes. Des rumeurs font état de l’interpellation de cinq personnes…

Rue de la Liberté, le cri de ralliement du Hirak tonne en premier : «djazaïr Horra Dimocratiya !» (Algérie, Libre et Démocratique !), puis suivi par «Relaxe pour les détenus, ils n’ont pas vendu de cocaïne !». Les manifestants enchaînent par une «demande de libération de la justice !» (Harrirou el Adala !) chantée à l’unisson et fortement déclamée pour qu’elle puisse parvenir jusqu’au dernier recoin de l’édifice de Sidi M’hamed.

Hakim Tiroual, arrivé de Tizi Ouzou, joint sa voix de ténor à celle des manifestants. La semaine passée, il était dans le rôle du mauvais garçon, passible de prison.

Les «enfants d’Amirouche» qui ne connaissent pas le recul croient fort en la liberté. Leur quête. Leur combat. Alors que les chants et les slogans redoublent d’intensité, deux ex-détenus font connaissance pour la première fois, Samira Messouci et Messaoud Leftissi. Séparés par des mois d’incarcération, c’est un destin et un combat commun qui les rassemblent aujourd’hui.



Les avocats à l’intérieur et les manifestants dehors

L’on apprend que les quatre prévenus passent enfin devant le juge. Quelle décision va-t-il prendre ? Au bout d’une longue attente, l’on apprend qu’ils passent en instruction alors que beaucoup attendaient un cheminement procédurier analogue à celui de la semaine passée… Les spéculations vont bon train. «Cela signifie que le juge peut très bien à l’issue de l’instruction les envoyer en mandat de dépôt…» L’inquiétude est grande. Surtout pour Nabil Alloun, ex-détenu, qui aggraverait ainsi son cas.

Les quelques échos qui parviennent des couloirs du tribunal font état d’une offensive sans pareille de la défense sur les dossiers des prévenus. Dehors, la foule rappelle que «les juges fonctionnent encore au téléphone, alors que la presse a trahi le Hirak !» dans des chants et des compositions comme seul sait les faire le Hirak.

Vers 14h, Fatiha, une activiste du Hirak, déjà interpellée il y a quelque temps, distribue de la galette et du petit-lait aux manifestants. «Il faut reprendre des forces leur dit-elle». Un autre manifestant a acheté des packs de jus. Un autre encore fait don de plusieurs kilos de bananes. Au milieu des manifestants, le jeune Rahim, un sachet à la main, ramasse gobelets et peaux de bananes.

Dans la foule, les étudiants sont en nombre ce dimanche. Certains ont séché les cours. Zakaria, dans un chant, énumérera les noms de la plupart des détenus encore en prison : de Tabbou à Ougadi. Massoum, lui, fera vibrer la rue de la Liberté de ses chants et diatribes.

Des affichettes sont brandies par une foule toujours en colère. Certaines griffonnées à la main, parlant de liberté et de détenus, d’autres, imprimées, comme celles demandant la libération de Ilyas Lahouazi ou de Nabil Alloun, celle-là ressortie pour la circonstance. Elle a été brandie des mois durant, alors qu’il était incarcéré à El Harrach.

C’est vers 16h que les premières décisions du juge tombent. Contrôle judiciaire pour deux premiers détenus. Manifestants et familles des deux autres détenus se tiennent le ventre. Qu’adviendra-t-il de Alloun et de Lahouazi ? Moins d’une heure après, ils sortent enfin du tribunal, accueillis en héros par une foule presque hystérique. Des larmes de joie, des youyous et des chants de liberté. Nabil serre sa maman dans ses bras, puis son père et ses amis. Lahouazi en fera de même avec sa maman. Seul El Hadi, Ferhani, de son nom est bien… seul. Pas de famille pour l’accueillir. Juste des connaissances du Hirak. Lui aussi est sous contrôle judiciaire. Il devra signer un registre une fois par quinzaine dans sa ville d’origine : Tébessa. Il garde le sourire. Un sourire de défi et songe déjà à la prochaine manifestation et à ses pancartes. «Je suis heureux, dira-t-il, ce vendredi, j’ai été arrêté en compagnie de héros en plus de mes coaccusés. Ils ont arrêté avec moi Fadila Saâdani, Abane Ramdane et Samir Belarbi, une seconde fois» C’étaient les pancartes qu’il arborait ce jour-là et que la police lui avait confisquées. Avant de partir, il lance : «Mais je vais en refaire d’autres, je vais les libérer !»

Articles similaires