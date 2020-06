Le procès du PDG du Groupe Sovac pour le montage automobile, Mourad Oulmi, poursuivi pour corruption avec de nombreux anciens responsables, dont l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia et les deux anciens ministres de l’Industrie, Youcef Yousfi et Abdeslam Bouchouareb, a débuté hier mercredi au tribunal de Sidi M’hamed à Alger.

La séance matinale du procès a été consacrée à l’audition de l’accusé Mourad Oulmi, poursuivi pour blanchiment et transfert à l’étranger de capitaux issus des revenus criminels, corruption, trafic d’influence, et pression sur des fonctionnaires publics pour l’obtention d’indus privilèges.

Répondant aux questions du juge, Mourad Oulmi a indiqué que sa société assurait le montage en Algérie de 14 modèles de voitures pour les marques Volkswagen et Audi, avant de réfuter toutes les charges retenues à son encontre.

A noter que le tribunal a approuvé avant le début du procès la demande de la défense relative à la jonction de deux dossiers concernant l’accusé. Le procès se poursuit avec l’audition des autres accusés. n

